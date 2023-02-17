廟公暴斃廟內 檢警相驗為自然死亡

有民眾騎機車經過嘉義市自由路一處宮廟發現吳姓廟公昏厥在地上，經緊急送醫後仍不治，今天檢警相驗，吳男有高血壓糖尿病史，心因性休克、心臟血管疾病發作，為自然死亡。

昨天傍晚6時54分，蕭姓市民騎機車經過自由路這間宮廟時看到裡面燈光明亮、廟門還開著，於是進入廟內查看，發現年約70歲的吳姓廟公臉朝上倒在辦公桌下，立即聯絡廟方人員，協助撥打119、110，將吳男送醫急救，仍回天乏術。

警方調閱廟內監視器畫面查看，吳男在傍晚6時25分左右突然從自己的辦公桌倒地後就沒有再起來，直到蕭姓民眾進入廟內才發現吳男。初步判斷現場沒有打鬥及外力介入跡象。