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廟公暴斃廟內 檢警相驗為自然死亡

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

有民眾騎機車經過嘉義市自由路一處宮廟發現吳姓廟公昏厥在地上，經緊急送醫後仍不治，今天檢警相驗，吳男有高血壓糖尿病史，心因性休克、心臟血管疾病發作，為自然死亡。

昨天傍晚6時54分，蕭姓市民騎機車經過自由路這間宮廟時看到裡面燈光明亮、廟門還開著，於是進入廟內查看，發現年約70歲的吳姓廟公臉朝上倒在辦公桌下，立即聯絡廟方人員，協助撥打119、110，將吳男送醫急救，仍回天乏術。

警方調閱廟內監視器畫面查看，吳男在傍晚6時25分左右突然從自己的辦公桌倒地後就沒有再起來，直到蕭姓民眾進入廟內才發現吳男。初步判斷現場沒有打鬥及外力介入跡象。

檢警今天相驗，吳男有高血壓糖尿病史，為心因性休克、心臟血管疾病發作，自然死亡。遺體交由家屬辦理後事相關事宜。

廟公突然在廟內昏倒，送醫急救後仍不治，檢警相驗為心臟血管疾病發作自然死亡。圖／本報資料照片
廟公突然在廟內昏倒，送醫急救後仍不治，檢警相驗為心臟血管疾病發作自然死亡。圖／本報資料照片

高血壓 糖尿病 監視器

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