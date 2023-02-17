22歲男子借貸不成強搶友人金項鍊逃逸 窩藏旅館被查獲

22歲曾姓男子日前向友人借錢不成，涉嫌在車內將對方脖子上戴的金項鍊扯斷搶走後逃離，警方據報後成立專案小組，循線在曾男高雄鳳山住家附近將他逮捕，調查後依搶奪罪嫌移送苗栗地檢署偵辦。

苗栗警分局13日晚間接獲吳姓男子報案稱，在公館一間小吃店的停車場內，遭曾姓友人強扯身上的金項鍊後，隨即逃離現場，男子被搶走部分金項鍊，損失約2萬元，警方根據線索，擴大調閱周邊監視器影像，發現曾姓男子搶走金項鍊後搭車往南，研判可能返回鳳山住家，專案小組通報當地分局協助偵辦，順利在曾男住家附近的旅館將他逮捕。