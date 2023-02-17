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22歲男子借貸不成強搶友人金項鍊逃逸 窩藏旅館被查獲

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導

22歲曾姓男子日前向友人借錢不成，涉嫌在車內將對方脖子上戴的金項鍊扯斷搶走後逃離，警方據報後成立專案小組，循線在曾男高雄鳳山住家附近將他逮捕，調查後依搶奪罪嫌移送苗栗地檢署偵辦。

苗栗警分局13日晚間接獲吳姓男子報案稱，在公館一間小吃店的停車場內，遭曾姓友人強扯身上的金項鍊後，隨即逃離現場，男子被搶走部分金項鍊，損失約2萬元，警方根據線索，擴大調閱周邊監視器影像，發現曾姓男子搶走金項鍊後搭車往南，研判可能返回鳳山住家，專案小組通報當地分局協助偵辦，順利在曾男住家附近的旅館將他逮捕。

案發當晚雙方原本在小吃店用餐，後因借貸問題發生口角，用餐後準備取車之際，曾姓男子突然在車內徒手扯斷友人脖子上的金項鍊，但僅搶到部分金項鍊。曾男搶走金飾後搭車到高雄鳳山地區躲藏，警方派員埋伏並通報高雄市鳳山分局協助掌握犯嫌可能的去處、交往情形等，由專案小組會同鳳山分局員警在鄰近旅館逐一清查，終於查獲曾男，將他逮捕歸案。

曾姓男子日前向友人借錢不成，涉嫌在車內將對方脖子上戴的金項鍊扯斷搶走，在南部窩藏旅館被警方查獲。圖／記者胡蓬生翻攝
曾姓男子日前向友人借錢不成，涉嫌在車內將對方脖子上戴的金項鍊扯斷搶走，在南部窩藏旅館被警方查獲。圖／記者胡蓬生翻攝
曾姓男子日前向友人借錢不成，涉嫌在車內將對方脖子上戴的金項鍊扯斷搶走，在南部窩藏旅館被警方查獲。圖／記者胡蓬生翻攝
曾姓男子日前向友人借錢不成，涉嫌在車內將對方脖子上戴的金項鍊扯斷搶走，在南部窩藏旅館被警方查獲。圖／記者胡蓬生翻攝

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