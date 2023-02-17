「龍舟天菜」墜井身亡 女友痛苦求真相

龍舟國手陳俞安昨天凌晨不明原因撞上桃園市汙水下水道工地，墜落14米深井死亡。檢警安排今天相驗，陳的女友難忍悲傷痛哭，盼檢警盡快追查，讓真相早日水落石出，給家屬一個交代。

陳的女友表示，陳俞安昨天是準備去台北教龍舟，才會騎車行經文中路、國際路口，而且陳一個禮拜去台北教課3次，對那條路應該很熟悉，不清楚為何會出意外。

陳的女友說，自己是昨天下午接到陳的健身房老闆電話，才知道陳的死訊。當時她正在上班，第一時間以為對方在開玩笑，心裡還有點生氣，想說怎麼拿這種事亂講，但沒想到對方說人已經躺在太平間，後來就只剩錯愕，腦袋一片空白，不知如何反應。