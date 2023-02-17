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影／機車兩段式左轉遭闖紅燈汽車撞上 7旬騎士送醫不治

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導

花蓮一名75歲游姓老翁騎機車，行經吉安鄉吉城2街兩段式左轉，綠燈起步時，遭闖紅燈的林姓男子駕車撞上，當場倒地，送醫不治。警方將依涉及過失致死罪嫌，將肇事的75歲林姓老翁送辦。

這起死亡車禍發生在昨天下午1時22分，花蓮縣吉安鄉台9線及吉城2街口，根據監視器畫面，當時游姓老翁騎機車，先在待轉區停等，見綠燈亮起即沿吉城2街由西往東經過台9線。

不料，同樣為75歲的林姓老翁，此時沿台9線內側車道北往南行駛，闖紅燈在路口撞上游姓老翁，連人帶車推了好幾公尺，地上留下長長刮地痕跡。

游姓老翁被撞擊倒地，頭、胸部重創，經送往花蓮慈濟醫院搶救，因傷勢嚴重，下午2時31分宣告不治。

警方初步調查，肇事的林姓汽車駕駛沒有酒駕，正釐清事發原因。

吉安警分局強調，交通安全與日常生活息息相關，但也最容易被忽略，重大傷亡的交通事故一但發生，不但嚴重傷害個人生命財產，更可能破壞許多完整的幸福家庭，因此，民眾應建立正確交通安全觀念，親友間相互提醒遵守交通規則，多一分注意、不貪快、不搶快，就可以避免不幸憾事的發生。

花蓮縣吉安鄉台9線及吉城2街路口，發生一起汽車闖紅燈撞死機車騎士的意外。記者王燕華／翻攝
花蓮縣吉安鄉台9線及吉城2街路口，發生一起汽車闖紅燈撞死機車騎士的意外。記者王燕華／翻攝
75歲林姓老翁駕車經過台9線、吉城2街口，疑似闖紅燈撞上機車騎士，造成游姓老翁送醫不治。記者王燕華／翻攝
75歲林姓老翁駕車經過台9線、吉城2街口，疑似闖紅燈撞上機車騎士，造成游姓老翁送醫不治。記者王燕華／翻攝
75歲游姓老翁騎機車兩段式左轉，遭闖紅燈汽車撞上，傷重不治。記者王燕華／翻攝
75歲游姓老翁騎機車兩段式左轉，遭闖紅燈汽車撞上，傷重不治。記者王燕華／翻攝
林姓老翁駕車在花蓮吉安鄉台9線、吉城2街路口闖紅燈，撞上機車騎士，路口留下長長刮地痕。記者王燕華／翻攝
林姓老翁駕車在花蓮吉安鄉台9線、吉城2街路口闖紅燈，撞上機車騎士，路口留下長長刮地痕。記者王燕華／翻攝

花蓮

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