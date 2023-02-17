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高雄砂石車過彎翻覆自撞山壁 車頭全爛駕駛搶救不治

聯合報／ 記者陳弘逸／高雄即時報導

高雄茂林區今天上午傳死亡車禍事故，29歲郭姓男子駕駛砂石車，疑因下山時車速過快，導致車體不穩，失控側翻自撞山壁，造成駕駛座扭曲變形，郭男一度受困，人救出後，緊急送醫搶救不治，詳細事故原因仍待釐清。

這起事故發生於今天上午7時4分許，警消接獲茂林區高132線得樂日嘎橋頭，鄰近茂林巷往收費亭方向有砂石車翻覆，消防局出動7車14人前往，前往救援。

警消到場，車輛右側翻覆，駕駛座扭曲變形，駕駛郭男一度受困，人救出時已失去意識，到院前失去呼吸心跳，送旗山醫院搶救不治；詳細事故原因，是否有酒駕情勢，仍待釐清。

高雄茂林區今天上午傳死亡車禍事故，29歲郭姓男子駕駛砂石車，疑因下山時車速過快，導致車體不穩，失控側翻自撞山壁，送醫搶救不治。記者陳弘逸／翻攝
高雄茂林區今天上午傳死亡車禍事故，29歲郭姓男子駕駛砂石車，疑因下山時車速過快，導致車體不穩，失控側翻自撞山壁，送醫搶救不治。記者陳弘逸／翻攝

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