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不耐哭鬧 新手父猛搖！2月嬰臉發青腦傷致死遭訴

聯合報／ 記者蔣永佑／台北即時報導

新北市深坑一名剛當爸爸的陳姓男子，前年9月23日獨自照顧才2個月大的幼子時，因男嬰不斷哭鬧，竟一時情緒失控，抱起幼子大力搖晃，導致男嬰腦部受創。直到蕭姓妻子返家發現兒子臉色發青，驚覺有異緊急送醫轉送兒童加護病房，住院近一個月後仍不幸過世，台北地檢署今依過失致死罪將陳男起訴。

據了解，當天蕭女因外出購買寶貝兒子所需用品，所以把男嬰交給陳男單獨照顧，直到晚間陳妻帶著兒子尿布等物返家，一進門就察覺男嬰臉色有異，趕緊將兒子送往北市萬芳醫院急救，隔月7日轉往台大醫院兒童加護病房治療，可惜仍於10月21日，因雙側硬腦膜下血腫，導致中樞神經休克死亡，事後蕭女無法原諒丈夫而與陳男離婚。

男嬰不幸過世後，醫院依兒童受虐事件通報新北市政府，由新北市府對陳、蕭2人提告，交由警方依傷害致死及妨害幼童發展罪嫌移送法辦。

檢方調查後認為，雖然男嬰死因係遭陳男不當搖晃身體和頭部，導致頭部外傷所致，但縱觀相關事證，尚難認定陳男對於愛子具有故意殺人或凌虐的犯意，因此改依過失致死罪嫌起訴。

陳姓男子因2個月大幼子不斷哭鬧，竟抱起幼子大力搖晃，導致男嬰腦部受創致死，遭北檢依過失致死罪起訴。記者蔣永佑／攝影
陳姓男子因2個月大幼子不斷哭鬧，竟抱起幼子大力搖晃，導致男嬰腦部受創致死，遭北檢依過失致死罪起訴。記者蔣永佑／攝影

兒子 台大醫院

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