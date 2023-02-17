龍舟國手墜井身亡 母淚乾哽咽：兒子，我想你了
亞運龍舟金牌國手陳俞安昨天凌晨騎車撞上桃園市污水下水道工程圍籬身亡，監視器畫面曝光後，家屬質疑工地警示燈光不足，安全設施也疑有缺失，今天相驗遺體時，盼檢警查清真相，追究相關單位人員缺失及刑責。
陳俞安的母親指出，陳俞安小時候身體不好，有腸胃急躁症，一緊張就會想上廁所，但國中接觸輕艇和龍舟後，對運動的熱衷讓他克服了身體和心理的障礙，靠著努力不懈，才有機會入選國手，為國爭光。
陳母表示，陳俞安在家排行老三，十分懂事，從不讓她操心，也懂得感恩，他在亞運拿下金牌獲頒2部機車做獎勵，就將其中一部捐給母校大溪高中做回報，他生前也是國手培訓隊員，爭取代表國家參加廣州亞運機會。
「陳俞安一生熱衷水上運動，沒想到最後也說死在水裡。」陳母說，陳目前是健身教練，工作之餘，會利用時間指導後輩打水球或輕艇操槳，昨天早上也是去教課途中出意外。
陳母質疑，水務局雖稱工地現場安全無虞，但監視器畫面顯示現場一片漆黑，警示燈光明顯不足。而且，工地現場圍籬也疑似沒有固定，否則以機車正常騎行的速度，根本不可能連續衝破層層防護，更重要的事，深井根本沒有加蓋，否則人也不會掉下去。
檢警今天上午相驗確認死者身分，預計下周一解剖採樣，進一步釐清死因；陳俞安的家屬表示，水務局只有跟外界解釋，但至今未向他們做任何說明，希望檢警能釐清真相，也希望各界能夠多多提供監視器或行車記錄器畫面，讓真相早日水落石出。
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