兩隻黑狗竄上馬路導致老婦摔車受傷 闖禍後逃逸待誘捕

71歲林姓老婦昨天上午騎機車行經苗栗市模型飛機場經國路、育英街附近巷道路口時，突然有2隻黑狗衝上馬路，老婦閃避不及摔車，身上多處擦挫傷，由救護車送醫治療，警方呼籲民眾如有飼養寵物外出，應使用鍊繩、箱籠或採取其他適當防護措施；這兩隻惹禍的黑狗目前行蹤不明，苗栗縣動物保護防疫所已派員在附近設下誘捕籠，希望找到「涉案」的黑狗。

苗栗警分局昨天上午8點20分左右接獲報案，苗栗市育英街53巷口有機車騎士摔車，立即指派員警前往處置，協助救護人員將傷者送醫治療，並管制及疏導往來人車。

警方初步調查，林姓婦人當時騎普通重機沿經國路由北往南行駛，行經事故路口時，路旁2隻黑狗突然衝至經國路上，婦人閃避不及連人帶車摔倒，身上多處擦挫傷，但意識清楚，由救護車送醫，事故責任由員警調閱相關監視影像釐清中，並通報苗栗縣動物保護防疫所派員處理。

苗栗警分局提醒民眾，寵物外出應使用鍊繩、箱籠或採取其他適當防護措施，如違反規定可依道路交通管理處罰條例第84條，疏縱或牽繫禽、畜、寵物在道路奔走，妨害交通者處所有人或行為人300元以上600元以下罰鍰，如果因而發生車禍致人死傷，除有過失傷害或過失致死刑責，還需承擔民事損害賠償責任。