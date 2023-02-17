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2家庭主婦投資虛擬貨幣遭詐195萬　警逮8人詐欺集團

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

台北市張姓和彭姓2名家庭主婦，閒閒在家，去年5月各砸145萬和50萬投資虛擬貨幣【虛擬貨幣】虛擬貨幣，顧名思義就是指沒有實體的貨幣，是一種可在虛擬空間中特定社群內可以購買商品和服務的貨幣，具有交易媒介及記帳單位的貨幣功能。一般來說，虛擬貨幣並非由特定國家、地區發行，可以在全世界通用，屬於不需要支付手續費就能夠讓資產自由轉移的貨幣。買賣虛擬貨幣可透過虛擬貨幣交易所這類的集中市場，減少交易的成本。比特幣（Bitcoin）、以太幣（Ether）、狗狗幣（Dogecoin）等都屬於虛擬貨幣。，血本無歸，才知受騙；高雄警方偵辦一起詐欺案，發現集團成員詐騙2主婦，循線逮獲以張姓男子為首的8嫌送辦，張被檢察官聲押禁見獲准。

鳳山警分局警方日前偵辦一起以26歲張姓男子為首的詐騙案，發現該集團以投資虛擬貨幣為誘餌，聲稱可代操作賺取高利潤，誘騙被害人投資。

警方透過「165」反詐騙專線大數據資料分析，查出去年5月間，家住台北市的52歲張姓婦人和53歲的彭姓婦人，在家上網學習投資後，誤信張嫌等人在背後操作的說詞，見有少許獲利後，各砸下145萬和50萬投資虛擬貨幣，因要求領現金，遭對方已讀不回，血本無歸，才知受騙報警。

警方追查，被害人遭詐騙金額，由張男集團成員所屬的車手分別在南投和岡山提領後，交付給張男；2月15日鎖定張男搭高鐵前往彰化，警方驅車北上，在彰化市區以2車包抄張男和共犯21歲曹姓男子的轎車，張一度倒車要逃離，因無法掙脫，乖乖就逮。

警方陸續查獲張男集團其他車手和人頭戶等8人，警詢後，依詐欺罪嫌將8人送辦，張、曹2人因涉嫌重大，有逃亡、串供之虞，被檢察官聲請羈押，其中張遭聲押獲准，曹則被法官諭令責付。

台北上2名家庭主婦投資虛擬貨幣遭詐195萬，鳳山警分局警方逮獲8人詐集團成員。記者石秀華／翻攝
台北上2名家庭主婦投資虛擬貨幣遭詐195萬，鳳山警分局警方逮獲8人詐集團成員。記者石秀華／翻攝
台北上2名家庭主婦投資虛擬貨幣遭詐195萬，鳳山警分局警方在彰化市區逮獲詐欺集團的張姓和曹姓嫌犯。記者石秀華／翻攝
台北上2名家庭主婦投資虛擬貨幣遭詐195萬，鳳山警分局警方在彰化市區逮獲詐欺集團的張姓和曹姓嫌犯。記者石秀華／翻攝

詐騙 虛擬貨幣 彰化

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