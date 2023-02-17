老爸工廠倒閉揪兒子一起當車手 父子竄台中狂領390萬

台中黃姓男子經營食品工廠倒閉後為還債加入詐團當車手，苦於薪水不夠還拉21歲兒子加入，過年前在台中市區流竄狂領154次，金額高達390萬多元，警方比對監視器畫面逮人，兒子雖稱是為父還債才加入，警方責備他孝心用錯地方，並稱黃給兒子做壞榜樣，依詐欺罪嫌將2人移送。

警方說，黃男（50歲）經營食品工廠倒閉，為了四處籌錢經介紹加入詐團，為了增加業績還拉兒子（21歲）一起加入，由於黃對台中市領錢地點熟悉，每次都騎機車四處領躲避追查。

警方發現過年前台中市遭車手提領次數大增，經調閱大量監視器畫面過濾比對所幸這對父子身分，並於今年除夕前將2人逮捕到案。

警方統計，黃姓父子1月在台中市區至少提領計154筆，金額高達390萬多元，黃姓父子也供稱，再詐團擔任車手是以「日薪」為酬勞，分別每天日領5000元、2500元，與市面上常見車手拿百分之1的抽成不同。