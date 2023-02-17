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影／酒後駕車釀禍 竟還揮拳攻擊副所長被壓制逮捕

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南市北區成功路段情人節當晚10時許發生一起兩輛轎車擦撞意外，台南市警五分局立人派出所副所長黃文献等人到場處理，「身分證字號…」詢及42歲黃姓駕駛，未料，黃男仗著酒意突然揮拳攻擊，副所長立即壓制逮捕，經酒測超標，全案依涉妨害公務、公共危險等罪嫌送辦。

警方調查，案發當時，黃男駕車從路旁起步，準備駛入車道時，不慎與行駛在車道上的另輛轎車擦撞，兩車在道路上僵持不下，立即通報警方，到場處理。

副所長到場後，察覺黃姓駕駛疑似酒駕，詢問其年籍資料時，未料，黃男突然出拳攻擊副所長，造成頸部輕微紅腫，員警立即壓制逮捕。經酒測後，黃男酒測值超過標準值，將他帶回所內調查。然而，黃不但趁酒意出拳攻擊副所長外，壓制逮捕後，還在所內魯半天，處理完已隔天凌晨2時了。

※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康

黄姓駕駛出拳攻擊副所長，造成頸部輕微紅腫，員警壓制逮捕後，依涉妨害公務、公共危險等罪嫌送辦。圖／讀者提供
黄姓駕駛出拳攻擊副所長，造成頸部輕微紅腫，員警壓制逮捕後，依涉妨害公務、公共危險等罪嫌送辦。圖／讀者提供
黃姓駕駛仗著酒意突然揮拳攻擊，副所長黃文献立即壓制逮捕。圖／讀者提供
黃姓駕駛仗著酒意突然揮拳攻擊，副所長黃文献立即壓制逮捕。圖／讀者提供

酒測 酒駕 車道

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