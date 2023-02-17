聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／酒後駕車釀禍 竟還揮拳攻擊副所長被壓制逮捕
台南市北區成功路段情人節當晚10時許發生一起兩輛轎車擦撞意外，台南市警五分局立人派出所副所長黃文献等人到場處理，「身分證字號…」詢及42歲黃姓駕駛，未料，黃男仗著酒意突然揮拳攻擊，副所長立即壓制逮捕，經酒測超標，全案依涉妨害公務、公共危險等罪嫌送辦。
警方調查，案發當時，黃男駕車從路旁起步，準備駛入車道時，不慎與行駛在車道上的另輛轎車擦撞，兩車在道路上僵持不下，立即通報警方，到場處理。
副所長到場後，察覺黃姓駕駛疑似酒駕，詢問其年籍資料時，未料，黃男突然出拳攻擊副所長，造成頸部輕微紅腫，員警立即壓制逮捕。經酒測後，黃男酒測值超過標準值，將他帶回所內調查。然而，黃不但趁酒意出拳攻擊副所長外，壓制逮捕後，還在所內魯半天，處理完已隔天凌晨2時了。
※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言