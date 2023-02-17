找前妻談復合被拒留言「永別了」 台中男一路開車到墾丁幸被及時擋下

住台中市的57歲男子日前和前妻談復合被拒，稍後用手機發送「永別了、我恨你、到今天就結束了」訊息， 前妻擔心他想不開，向台中警方報案協尋，警方根據車號和手機發話位置縮小搜尋範圍，在墾丁後壁湖海邊找到人車，發現車內充斥油漆和刺鼻味，玻璃縫貼上膠帶，男子手腳沾滿油漆、精神恍惚，想以吸入甲醛昏迷休克方式輕生，經員警關懷和開導，男子向警方保證不會做傻事了。

恆春分局龍水派出所本月5日上午接獲報案，有住台中市的男子因感情問題找前妻欲復合，前妻不願意，男子傳了訊息「永別了、我恨你、到今天就結束了」等語，便駕車離家，前妻向台中市報案緊急協尋。警方通報勤指中心協尋該輛車，調閱車牌辨識系統發現該車最後行經台26線屏東縣車城鄉泊逸飯店北向南路段，再調閱行動電話發話位置，是在墾丁後壁湖，警方全面搜尋。

龍水派出所員黃俊豪下午4時許，在後壁湖浮潛區停車場尋獲人車，打開車門發現車內充斥黑色油漆及刺鼻的毒塑味，男子手腳沾滿油漆、神情有些恍惚，車內玻璃縫貼上膠帶，疑要吸入大量甲醛致昏迷休克死亡；支援的墾丁派出所長陳永豐、警員鄭采芸也到場協助，詢問是否要送醫，男子表示不用，員警請他返所休息和清洗。

警方帶返派出所休息後，精神慢慢恢復，警方協助幫他清洗手腳的油墨髒汙、並到超商購買牛奶幫助身體解毒，男子卸下心防後傾訴自己因感情因素，對不起前妻的心結無法解開，談復合被拒後萬念俱灰，想到以在車內吸入甲醛昏迷休克方式輕生；經警方開導後心情逐漸穩定，也向員警保證不會再做輕生的傻事。家屬也致電感謝警方關心，否則後果如何不敢想像。

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