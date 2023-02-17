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左切距離失守！國3古坑段3車追撞…貨物四散噴飛對向

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導

國道3號267.4公里古坑路段今天上午8點39分左右發生小貨車、大貨車及營貨曳引車等3車相撞事故，占用內線及中線車道，貨車上物品散落一地，造成該處車速一度變慢，車流些微回堵，所幸無人受傷，3名駕駛經酒測均無酒駕，國道公路警察局第8公路警察大隊古坑分隊獲報趕抵現場處理，9點47分恢復通車。

據了解，事故發生原因疑自小貨車40歲葉姓駕駛變換車道不當，遭56歲沈姓駕駛的營貨曳引車擦撞後，車輛偏至中、內線車道，隨即又被另一輛自大貨車66歲賴姓駕駛追撞，貨車上物品散落一地，部分甚至噴飛至南下車道，現場凌亂不堪，所幸無人受傷。

古坑分隊小隊長蔡承良表示，該起事故占用北向內側及中線車道，經人員清理後，現場於9點47分清除完畢、恢復通車；呼籲用路人變換車道時，應先使用方向燈提醒鄰車，確認後視鏡死角，再開始變換車道，維護自身及其他用路人安全。

國道3號267.4公里古坑路段今天上午8點39分左右發生小貨車、大貨車及營貨曳引車3車相撞事故，一度占用內線及中線車道。記者陳苡葳／翻攝
國道3號267.4公里古坑路段今天上午8點39分左右發生小貨車、大貨車及營貨曳引車3車相撞事故，一度占用內線及中線車道。記者陳苡葳／翻攝
國道3號267.4公里古坑路段今天上午8點39分左右發生小貨車、大貨車及營貨曳引車3車相撞事故，一度占用內線及中線車道。記者陳苡葳／翻攝
國道3號267.4公里古坑路段今天上午8點39分左右發生小貨車、大貨車及營貨曳引車3車相撞事故，一度占用內線及中線車道。記者陳苡葳／翻攝
國道3號267.4公里古坑路段今天上午8點39分左右發生小貨車、大貨車及營貨曳引車3車相撞事故，一度占用內線及中線車道。記者陳苡葳／翻攝
國道3號267.4公里古坑路段今天上午8點39分左右發生小貨車、大貨車及營貨曳引車3車相撞事故，一度占用內線及中線車道。記者陳苡葳／翻攝

車道 古坑

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