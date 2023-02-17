左切距離失守！國3古坑段3車追撞…貨物四散噴飛對向

國道3號267.4公里古坑路段今天上午8點39分左右發生小貨車、大貨車及營貨曳引車等3車相撞事故，占用內線及中線車道，貨車上物品散落一地，造成該處車速一度變慢，車流些微回堵，所幸無人受傷，3名駕駛經酒測均無酒駕，國道公路警察局第8公路警察大隊古坑分隊獲報趕抵現場處理，9點47分恢復通車。

據了解，事故發生原因疑自小貨車40歲葉姓駕駛變換車道不當，遭56歲沈姓駕駛的營貨曳引車擦撞後，車輛偏至中、內線車道，隨即又被另一輛自大貨車66歲賴姓駕駛追撞，貨車上物品散落一地，部分甚至噴飛至南下車道，現場凌亂不堪，所幸無人受傷。