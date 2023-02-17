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影／電影情節真實上演！被詐騙30萬元警2小時追回
台中市62歲楊男聽信詐騙集團話術，到銀行匯款30萬元，事後1小時驚覺不對報警。警方抽絲剝繭與鐵路警察合作，2小時內在竹南火車站外逮捕26歲盧嫌。楊男接到警方破案消息，不敢置信說，「我以為電影情節不會發生，卻真的發生，警察救回我的30萬元」。
楊男聽信詐騙集團謊稱「親人替人擔保，要求賠償160萬元」，本月7日，楊到指定地點交付30萬元，1小時後向親人查證，發現被騙，到大甲警分局報案。
大甲所警員陳明鴻受理並掌握犯嫌特徵，研判車手搭火車北上，立即通知苗栗段鐵路警察，兵分多路在竹南火車站外盤查，將26歲的詐騙集團盧姓車手緝捕，所幸包包內的30萬元完好如初。
傍晚5點，楊男接獲警察已取回贓款並逮捕犯嫌，激動表示，「報案當下，原本不抱太大希望」、「電影中警匪片的情節，還真讓我遇到了，2小時內將歹徒抓到，太神了！」。
大甲警分局分局長謝建國表示，警方將持續加強相關勤務作為外， 更提醒民眾遇任何有關交付金錢的問題， 如有可疑請立即撥打110或165諮詢或就近詢問警察單位，也呼籲民眾要提高警覺， 除不心存貪念外，遇事勿急、勿躁、多思考、詳查證，多一分警惕，就能少一分損失。
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