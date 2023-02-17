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高雄公車疾駛闖紅燈嚇人 警方將開罰
網路社群今天貼出1則公車闖紅燈影片，是高雄市1輛港都客運公車在小港區，闖紅燈疾駛穿越路口，貼文者質疑「不顧民眾安全」、「民眾嚇傻」。警方表示將依法舉發。
據了解，這輛牌照「163-FT」公車在2月15日下午5點15分許，沿高雄市小港區漢民路行駛，經過漢民路與新豐街口，路口燈號由黃燈轉為紅燈，機車騎士已經停紅燈，但突然見這輛公車由左側快速衝過，明顯闖紅燈穿越路口，騎士「嚇傻」，新豐街的車輛雖見綠燈，只能讓公車穿過馬路後才起步。
影片貼上社群後，這輛公車被加上「不顧民眾安全」的評語，指責司機不遵守交通規則。
高雄市小港警分局今天指出，公車於變換紅燈後仍闖越紅燈的行為，已違反道路交通管理處罰條例第53條「汽車駕駛人，行經有燈光號誌管制之交岔路口闖紅燈者」，可1800元至5400元罰鍰，警方將依法舉發。
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