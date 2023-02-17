快訊

基隆四接公投被中央沒收？律師指問題出在「這項」規定

媽拿每斤3萬多元名貴茶葉「煮茶葉蛋」兒這原因不說吃下去

沒有大裁員！蘋果傳出悄悄削減數百約聘人員

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高雄公車疾駛闖紅燈嚇人 警方將開罰

聯合報／ 記者林保光／即時報導

網路社群今天貼出1則公車闖紅燈影片，是高雄市1輛港都客運公車在小港區，闖紅燈疾駛穿越路口，貼文者質疑「不顧民眾安全」、「民眾嚇傻」。警方表示將依法舉發。

據了解，這輛牌照「163-FT」公車在2月15日下午5點15分許，沿高雄市小港區漢民路行駛，經過漢民路與新豐街口，路口燈號由黃燈轉為紅燈，機車騎士已經停紅燈，但突然見這輛公車由左側快速衝過，明顯闖紅燈穿越路口，騎士「嚇傻」，新豐街的車輛雖見綠燈，只能讓公車穿過馬路後才起步。

影片貼上社群後，這輛公車被加上「不顧民眾安全」的評語，指責司機不遵守交通規則。

高雄市小港警分局今天指出，公車於變換紅燈後仍闖越紅燈的行為，已違反道路交通管理處罰條例第53條「汽車駕駛人，行經有燈光號誌管制之交岔路口闖紅燈者」，可1800元至5400元罰鍰，警方將依法舉發。

網路社群今天貼出1輛高雄市公車闖紅燈，疾駛過路口的畫面。圖／擷自社會事新聞影音
網路社群今天貼出1輛高雄市公車闖紅燈，疾駛過路口的畫面。圖／擷自社會事新聞影音

公車 高雄市

延伸閱讀

陳其邁3月擬訪日 拜訪熊本城等地拚城市行銷

影／高雄貨車撞聯結車肇逃 司機腎上腺素爆發追車結局曝光

影／她從警身邊超車闖紅燈又迴轉 被虧：沒把警察放眼裡

行人疑闖紅燈遭車撞倒 不久另輛車又輾過去

相關新聞

龍舟國手墜井身亡 母淚乾哽咽：兒子，我想你了

亞運龍舟金牌國手陳俞安昨天凌晨騎車撞上桃園市污水下水道工程圍籬身亡，監視器畫面曝光後，家屬質疑工地警示燈光不足，安全設施...

台74中清地下道連環車禍 4車撞成一團驚悚畫面曝

黃姓男子昨晚開車經台中市北屯區台74線中清地下道時，自稱要閃避左側來車未注意，先是高速撞上右側宋姓男子的小客車後，再往前...

高雄橋頭地檢署驚傳職員墜樓 人已無生命跡象

高雄橋頭地檢署一名男性職員，今天上午不明原因從頂樓墜落，警消獲報到場，已無生命跡象；據了解，該名職員為長期身心關懷對象，...

2瓶啤酒下肚酒駕特斯拉撞分隔島 人消失…原來躲回家

基隆市安樂區基金一路北二高北上匝道路口，今天凌晨1時40分，一輛特斯拉撞上分隔島卡住動彈不得，但駕駛不知所蹤，警方正根據...

龍舟天菜掉14米施工坑洞中 家屬悲慟發文求真相

28歲的龍舟天菜陳俞安昨清早5時許，騎機車撞開圍欄，掉入桃園區國際、文中路口施工坑洞，5小時後才被施工人員發現，不過脫困...

龍舟天菜掉14米施工坑洞中 母校大溪高中悲痛回應

28歲的龍舟天菜陳俞安昨清早5時許，騎機車撞開圍欄，掉入桃園區國際、文中路口施工坑洞，5小時後才被施工人員發現，不過脫困...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦