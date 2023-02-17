高雄公車疾駛闖紅燈嚇人 警方將開罰

網路社群今天貼出1則公車闖紅燈影片，是高雄市1輛港都客運公車在小港區，闖紅燈疾駛穿越路口，貼文者質疑「不顧民眾安全」、「民眾嚇傻」。警方表示將依法舉發。

據了解，這輛牌照「163-FT」公車在2月15日下午5點15分許，沿高雄市小港區漢民路行駛，經過漢民路與新豐街口，路口燈號由黃燈轉為紅燈，機車騎士已經停紅燈，但突然見這輛公車由左側快速衝過，明顯闖紅燈穿越路口，騎士「嚇傻」，新豐街的車輛雖見綠燈，只能讓公車穿過馬路後才起步。

影片貼上社群後，這輛公車被加上「不顧民眾安全」的評語，指責司機不遵守交通規則。