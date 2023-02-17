2瓶啤酒下肚酒駕特斯拉撞分隔島 人消失…原來躲回家

基隆市安樂區基金一路北二高北上匝道路口，今天凌晨1時40分，一輛特斯拉撞上分隔島卡住動彈不得，但駕駛不知所蹤，警方正根據車號追查是否有酒駕。警方根據車號查出駕駛是羅姓男子，坦承酒駕逃逸，訊後依公共危險罪送移送法辦。

基隆市警第四分局今天凌晨1點多，接獲報案指稱有車子卡在基金一路北二高北上匝道路口的分隔島上，地上零件散落一地，車頭整個凹陷變形，地上有很多散落物，影響車行。

大武崙所副所長江家宇、警員陳蓓愉、王政賀獲報到場，車內空無一人，由於事故現場位於交流道口，為避免往來通行車輛發生危險，警方立刻於現場實施交通疏導，警示過往人車，由交通隊到場測繪後，並聯繫環保局協助清除地面油漬、雜物等，於凌晨2時許恢復通行。

大武崙派出所長林冠丞說，肇事羅姓駕駛（44歲）經警方通知到所後，他坦承飲用2瓶鋁罐裝啤酒後駕車返家，不慎撞上分隔島，警方酒測值0.32毫克，全案依公共危險罪將羅男移送基隆地檢偵辦。