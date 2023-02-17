救命不能等！新竹關帝廟捐贈警5台AED放派出所供民使用
救命不能等！警察服務民眾24小時不打佯，新竹關帝廟主委江雲水鑑於「心肌梗塞」案件事發突然，若有AED即時搶救，可及時挽回寶貴生命，便主動購買5台AED，贈予新竹市警察局第三分局轄內5個派出所，希望能及時挽救生命，降低憾事發生率。
警方指出，新竹關帝廟主委江雲水平日熱心公益，樂善好施，得知新竹市警察局第三分局原有舊型AED都已逾使用年限，即刻購買5台新型AED（自動體外電擊器）贈予5個派出所各1台，將其放置於派出所前，提供市民緊急使用。
第三分局分局長林炎巨表示，許多民眾因為對AED不熟悉，遇到緊急狀況也不敢使用，深怕自己做錯了，其實只要依照AED上的簡易圖示，搭配機器發出的語音指示，一一實施急救步驟，就有機會搶在黃金4分鐘內挽救一條寶貴的生命。
新竹市消防局表示，緊急救護工作中有「生命之鍊」6個環節，從「盡早打119求救」、「盡早施做CPR」、「盡早給予去顫電擊」、「盡早高級心臟救命術」、「醫院端新停止後照護」到「康復後復原」，環節之間的時間越短，病患存活率越高。
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