帥氣男模遭黑道控制 長髮正妹買點數救人結局超展開

高雄21歲王姓女子日前在交友軟體認識一名帥氣男模，對方聲稱遭黑道控制，為了求救向王女要求購買一萬元遊戲點數，才能幫助他；王聽聞一時善心大發，想出手相助，抵超商購買點數時，店員機警報案。警到場關切時，王女還不停發抖，員警霸氣回說，「不用緊張，這不用理他，百分之兩萬是騙人的，封鎖就對了！」

仁武警分局大社分駐所2月14日傍晚6時許，接獲轄內超商報案稱，有名女子在店內操作ATM領錢想購買萬元點數，疑遭詐騙。警獲報到場關切，王女當下不停發抖，並向員警說明，在交友軟體上認識一名自稱20多歲的帥氣男模，但對方聲稱須付一萬元保證金才能見面。

員警到場了解時，王女手機另一頭，詐騙集團仍頻頻傳訊息要求盡速付款購買點數，警在旁連忙安撫，並向說明這是常見的詐騙話術，還果斷對她說，「不用緊張，這不用理他，百分之兩萬是騙人的，封鎖就對了！」