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龍舟天菜掉14米施工坑洞中 家屬悲慟發文求真相

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導

28歲的龍舟天菜陳俞安昨清早5時許，騎機車撞開圍欄，掉入桃園區國際、文中路口施工坑洞，5小時後才被施工人員發現，不過脫困時已無生命跡象，送醫不治；而死者媽媽也在臉書悲痛發文，「兒子 我想你了.... 天亮後打起精神幫你找出真相」。

桃消防局昨天早上10時30分許接獲報案，有男子疑騎機車墜落桃園區國際路二段、文中路交叉路口。現場是直徑3公尺、坑深14公尺的施工中立坑，消防人員到場後，穿上懸吊衣、利用吊車垂降，再將男子放上擔架將他自坑洞救出，雖無明顯外傷，但已無生命跡象，送醫搶救後，仍宣告不治。

意外身亡的陳俞安曾在2018年亞運龍舟賽拿下2金1銀，2019年世界錦標賽更奪得2金2銅佳績；陳俞安母親也在臉書寫下「兒子 我想你了.... 忍了整天眼淚 夜晚還是爆發，從小貼心的你。下課送我的花，你的抱抱。一一出現在腦海裏，就讓我好好哭一場吧！天亮後打起精神幫你找出真相~媽媽真的好愛你好愛。好愛」。

陳俞安親友也說，剛剛突然看到這突如其來的噩耗，心裡真的百般不捨，曾經是代表國家運動隊的英雄，也是我們心中乖巧，懂事，認真，上進，陽光的帥哥英雄，真的心裡非常難受與不捨，希望能早日釐清案情真相，還你一個公道一路好走。

警方調查，施工人員上午8時30分發現圍籬破損，一小時後開始抽取坑內積水，10時才發現有摩托車，10時30分驚見陳男身軀，隨即報案。

28歲的龍舟天菜陳俞安掉14米坑洞亡，過去表現成績亮眼，引發譁然。圖／翻攝自陳俞安臉書
28歲的龍舟天菜陳俞安掉14米坑洞亡，過去表現成績亮眼，引發譁然。圖／翻攝自陳俞安臉書
28歲的龍舟天菜陳俞安掉14米坑洞亡，媽媽悲痛發文要替他求真相。圖／翻攝自陳俞安臉書
28歲的龍舟天菜陳俞安掉14米坑洞亡，媽媽悲痛發文要替他求真相。圖／翻攝自陳俞安臉書

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