擦撞車禍躲酒測她竟滑入愛河 拒消防員搭艇救人秀泳技

高雄一名越南籍黎姓女子，昨晚酒後和丈夫起口角，騎機車負氣離家，半路和于姓女騎士發生車禍，黎女為躲酒測，人竟滑入愛河中躲藏，消防員搭救生艇、拋救生圈救人，梨還潑水拒絕，並在河中大秀泳技，最後體力不支被救上岸，因酒測超標被移送法辦。

警方調查，43歲的越南籍黎姓女子，昨晚7時20分許，騎機車行經三民區裕誠路和河堤路口，因逆向行駛，和騎機車的31歲于姓女子發生擦撞車禍，于女報案後，轉頭發現黎女丟下機車不見蹤影，後來瞧見黎女整個人竟滑入愛河中。

警消抵達現場，發現黎女泡在水深及腰處的河中不願上岸，消防員搭救生艇救人，2名消防員拋救生圈給黎，她卻不斷往後退，還朝消防員潑水，後來乾脆往河中央游，大秀泳技，讓岸上的警消和民眾看傻眼，有人驚呼「啊，原來她會游泳」。

黎女在河中玩躲迷藏，後來體力不支，在消防員勸說下，才乖乖踩上消防員架的救生梯被救上岸，救援過程折騰1小時才結束。

黎女上岸後，被救護員以毛毯覆蓋身體保暖，送醫後，因滿身酒味，經抽血換算酒測值，高達每公升 0.67毫克；黎女坦承因酒後在家和丈夫爭吵，騎車黎家發生車禍，怕被酒測才躲入河中。

警詢後，依公共危險罪嫌將黎女送辦。因黎女逆向和于女發生擦撞車禍，警方另違反道交條例第45條第1項3款，不依規定駛入來車道，開出可處600元以上1800元以下的罰單。

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