偷3萬元單車 無業男落網自豪很「識貨」才想借騎

高雄33歲無業的黃姓男子，日前在楠梓區某家超商購物，看見路邊停了一台價值約3萬元知名品牌的單車，趁無人注意，便將車騎走；事後失主報警，警鎖定涉案嫌犯身分，並在黃男住處埋伏多日，順利逮人。黃男落網後，坦承犯案，還很自豪很「識貨」才想「借騎」一下單車，警詢後，將他依竊盜罪函送。

楠梓警分局加昌派出所2月10日晚上7時許，接獲民眾報案稱，價值約3萬元知名品牌的單車，在轄內某超商前遭竊；失主還說，這台單車平常買給就讀國中的兒子通勤用，未料，車沒上鎖，一回頭就不見了。

警獲報循線追查，掌握竊嫌特徵，認黃男涉有重嫌，並鎖定他常出沒的地點埋伏，觀察數日後，於2月15日晚上7時許，趁黃外出丟垃圾，一舉上前逮人。