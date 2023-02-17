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偷3萬元單車 無業男落網自豪很「識貨」才想借騎

聯合報／ 記者陳弘逸／高雄即時報導

高雄33歲無業的黃姓男子，日前在楠梓區某家超商購物，看見路邊停了一台價值約3萬元知名品牌的單車，趁無人注意，便將車騎走；事後失主報警，警鎖定涉案嫌犯身分，並在黃男住處埋伏多日，順利逮人。黃男落網後，坦承犯案，還很自豪很「識貨」才想「借騎」一下單車，警詢後，將他依竊盜罪函送。

楠梓警分局加昌派出所2月10日晚上7時許，接獲民眾報案稱，價值約3萬元知名品牌的單車，在轄內某超商前遭竊；失主還說，這台單車平常買給就讀國中的兒子通勤用，未料，車沒上鎖，一回頭就不見了。

警獲報循線追查，掌握竊嫌特徵，認黃男涉有重嫌，並鎖定他常出沒的地點埋伏，觀察數日後，於2月15日晚上7時許，趁黃外出丟垃圾，一舉上前逮人。

據悉，黃男落網後，聲稱自己對單車相當識貨，所以看到名貴車款，才會想藉騎一下。黃借騎單車，並未歸還，也沒將車變賣，而是偷來己用，警詢後，將他依竊盜罪函送。

高雄33歲無業的黃姓男子，日前在楠梓某超商前偷走一台價值約3萬元知名品牌的單車。記者陳弘逸／翻攝
高雄33歲無業的黃姓男子，日前在楠梓某超商前偷走一台價值約3萬元知名品牌的單車。記者陳弘逸／翻攝
高雄33歲無業的黃姓男子，日前在楠梓某超商前偷走一台價值約3萬元知名品牌的單車。記者陳弘逸／翻攝
高雄33歲無業的黃姓男子，日前在楠梓某超商前偷走一台價值約3萬元知名品牌的單車。記者陳弘逸／翻攝

單車 失主 超商

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