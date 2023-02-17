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龍舟天菜掉14米施工坑洞中 母校大溪高中悲痛回應

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導

28歲的龍舟天菜陳俞安昨清早5時許，騎機車撞開圍欄，掉入桃園區國際、文中路口施工坑洞，5小時後才被施工人員發現，不過脫困時已無生命跡象，送醫不治；大溪高中校長王冠銘表示，校方得知消息後相當難過，帶陳俞安的教練目前心情沉重難以接受。

桃消防局昨天10時30分許接獲報案，有男子疑騎機車墜落桃園區國際路二段、文中路交叉路口現場是直徑3公尺、坑深14公尺的施工中立坑，消防人員到場後，穿上懸吊衣、利用吊車垂降，再將男子放上擔架將他自坑洞救出，雖無明顯外傷，但已無生命跡象，送醫搶救後，仍宣告不治。

死者陳俞安過去不僅在2018年亞運龍舟賽拿下2金1銀，2019年世界錦標賽更奪得2金2銅佳績；王冠銘表示，陳俞安是大溪高中第2屆體育班的畢業生，在校擔任輕艇隊員時，表現相當亮眼，雖然畢業快10年了，仍時常在各大媒體報導上看到他優異的表現，相當以這位畢業生為榮。

王冠銘說，帶陳俞安的教練目前也還在校任教，只要教練有需求，他都匯回學校協助指導學弟妹並給予鼓勵，是教練眼中的好孩子，不過得知這個意外相惜，大家都相當難過惋惜，教練現在情緒低落沉重，難以接受，後續會再等相關訊息更明確後，透過教練和家屬取得聯繫。

警方調查，施工人員上午8時30分發現圍籬破損，一小時後開始抽取坑內積水，10時才發現有摩托車，10時30分驚見陳男身軀，隨即報案。

龍舟天菜陳俞安掉落14米坑洞中亡，母校大溪高中表示悲痛。圖／翻攝自陳俞安臉書
龍舟天菜陳俞安掉落14米坑洞中亡，母校大溪高中表示悲痛。圖／翻攝自陳俞安臉書
龍舟天菜陳俞安（右）掉落14米坑洞中亡，母校大溪高中表示悲痛。圖／翻攝自臉書蔗世界
龍舟天菜陳俞安（右）掉落14米坑洞中亡，母校大溪高中表示悲痛。圖／翻攝自臉書蔗世界

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