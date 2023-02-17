聽新聞
test
0:00 / 0:00
龍舟天菜掉14米施工坑洞中 母校大溪高中悲痛回應
28歲的龍舟天菜陳俞安昨清早5時許，騎機車撞開圍欄，掉入桃園區國際、文中路口施工坑洞，5小時後才被施工人員發現，不過脫困時已無生命跡象，送醫不治；大溪高中校長王冠銘表示，校方得知消息後相當難過，帶陳俞安的教練目前心情沉重難以接受。
桃消防局昨天10時30分許接獲報案，有男子疑騎機車墜落桃園區國際路二段、文中路交叉路口現場是直徑3公尺、坑深14公尺的施工中立坑，消防人員到場後，穿上懸吊衣、利用吊車垂降，再將男子放上擔架將他自坑洞救出，雖無明顯外傷，但已無生命跡象，送醫搶救後，仍宣告不治。
死者陳俞安過去不僅在2018年亞運龍舟賽拿下2金1銀，2019年世界錦標賽更奪得2金2銅佳績；王冠銘表示，陳俞安是大溪高中第2屆體育班的畢業生，在校擔任輕艇隊員時，表現相當亮眼，雖然畢業快10年了，仍時常在各大媒體報導上看到他優異的表現，相當以這位畢業生為榮。
王冠銘說，帶陳俞安的教練目前也還在校任教，只要教練有需求，他都匯回學校協助指導學弟妹並給予鼓勵，是教練眼中的好孩子，不過得知這個意外相惜，大家都相當難過惋惜，教練現在情緒低落沉重，難以接受，後續會再等相關訊息更明確後，透過教練和家屬取得聯繫。
警方調查，施工人員上午8時30分發現圍籬破損，一小時後開始抽取坑內積水，10時才發現有摩托車，10時30分驚見陳男身軀，隨即報案。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言