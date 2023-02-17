台東關山義消獲捐贈 企業再加碼照亮救援路

台南一家電子公司日前接獲一筆指名捐贈的訂單，而受贈對象是台東縣的義消分隊。電子公司有感於打火弟兄平日無私的奉獻付出令人感動決定加碼回饋，今天由副董事長郭泰佑親自帶隊將捐贈的照明設備以專車送達，讓義消弟兄相當感動。

郭泰佑說，日前接到「財團法人台北市林思宏X5醫師慈善基金會」指名捐贈台東縣關山義消分隊一批照明警示燈。公司知道基金會為確保打火弟兄在建構救災時的相關安全後，決定以實際行動響應，另再加碼捐贈手持式照明設備和車輛充電系統。

他表示，觀看過電視劇「火神的眼淚」的劇情描述消防人員的勤務覺得很不簡單，公司所生產捐贈的照明設備有設計防水功能，能提供打火兄弟無論是在火場或是水域救生都是救災「利器」。公司長期以來就從創辦人父親的身上學到要善盡企業社會責任。

關山義消分隊長周福安表示，郭泰佑副董事長和公司以行動來力挺消防人員的付出，讓打火弟兄受到很大的士氣鼓舞；捐贈的照明和充電相關設備其金額遠超過訂單的金額，還特地從台南專車送達覺得有些不好意思。