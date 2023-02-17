龍舟國手墜坑亡 事發前一秒畫面曝光！工地暗成一片

亞運龍舟金牌國手陳俞安，昨天凌晨騎車行經桃園市桃園區文中路與國際路口，不明原因衝破水務局下水道工程圍籬，墜落14米深井死亡；水務局昨天第一時間稱工程安全措施無虞，但隨著附近店家監視器曝光，家屬質疑工程警示燈根本沒亮，為追真相，也上網求助，希望民眾提供更多畫面。

意外發生後，陳母昨夜在陳的臉書與留言，內容第一句寫道「兒子，我想你了。忍了整天眼淚，夜晚還是爆發」，她接著說「從小貼心的你，下課送我的花，你的抱抱，一一出現在腦海裏，就讓我好好哭一場吧！天亮後打起精神幫你找出真相，媽媽真的好愛你。好愛、好愛」；其他親友也在陳的臉書留言表達不捨，對於意外，也希望真相早日水落石出。

有家屬在臉書求助廣大網友，希望有人能提供路口監視器畫面，其中一段6秒影片拍到陳撞上水務局圍籬的過程，由於事發前現場全黑，令家屬質疑工程沒設警示燈，是導致意外的主因。家屬也希望能有更多畫面，以利真相釐清。

警方初步調查，陳男撞上下水道工程圍籬當下，有其他車輛行經該路口，但110未接獲任何關於事故的報案電話；全案直至工程單位將深坑水抽乾，發現陳男在其中，警方始知悉死亡情事；由於陳被發現時已氣絕多時，死因是生前溺水或其他傷勢導致，檢警預計今天相驗釐清。