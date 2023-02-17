基隆北二高匝道路口 特斯拉自撞卡分隔島 駕駛消失了

基隆市安樂區基金一路北二高北上匝道路口，今天凌晨1點多，一輛特斯拉撞上分隔島發出巨響，卡住動彈不得，車頭變形、零件四散，但駕駛不知所蹤，警方正根據車號追查是否有酒駕。

基隆市警第四分局今天凌晨1點多，接獲報案指稱有車子卡在基金一路北二高北上匝道路口的分隔島上，地上零件散落一地，車頭整個凹陷變形，地上有很多散落物，影響車行。

警方原本擔心有人受困，但員警趕至現場，卻發現車內空無一人，發現是一輛特斯拉。民眾說，當時有聽到撞擊巨響，但沒有看到人，可能已迅速離開現場。