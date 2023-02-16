快訊

最新全球塞車排名出爐！倫敦最塞 台灣第一是「這縣市」

整理包／房貸補貼來了！ 有房者看過來 輕鬆看懂怎麼申請、有誰符合資格

星級評論／誰殺了大明星？劉文正之死給大家上的一課

高雄16歲少年翹家打工 「阿嬤的LV」袋成警尋人關鍵

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄16歲少年大年初一離家，聲稱要找朋友，10天都未返家；單親父勸他回家，他卻搞失聯；警方獲報訪查少年友人，輔以科技偵查，鎖定少年離家時，攜帶有「阿嬤的LV」之稱的古典茄芷袋，在少年到苓雅區超商購物時，認出茄芷袋特徵找到少年。

高市警察局少年警察隊警方，今年1月底，接獲16歲少年小漢（化名）失蹤案，小漢的父親告知警方，兒子大年初一說要到朋友家遊玩，幾天後再回家，未料，10天都不見蹤影。

小漢父親擔心兒子在外安危，加上對兒子行蹤所知有限，因此向派出所報案，少年隊警方獲報後，訪查小漢交友狀況，並分析所得情資，輔以科技偵查追查得知小漢足跡，警方查出小漢曾出現在鳳山、苓雅等地區，但行蹤飄忽不定。

警方分析社群軟體，得知小漢離家時，攜帶有「阿嬤的LV」之稱的古典茄芷袋，警方以他經常出、入區域可能路線上監視器等過濾分析，2月11日在苓雅區一家超商前，認出攜帶茄芷袋的小漢。

警方安撫小漢情緒，小漢緩緩道來，離家的日子都住在苓雅區朋友住處，因覺得再過1年就滿十八歲，想打工賺錢事著過獨立自主生活，離家後，在工地打零工，茄芷袋放工作工具，因此隨身攜帶。

小漢父親獲悉警方找到兒子，趕到現場，對警方用心深表感謝，並承諾不會輕忽孩子未來的教育，警方見父子倆互動融洽，放下心中大石，將持續協助小漢後續輔導學習事宜。

高市少年隊警方協尋16歲翹家少年，鎖定他離家時，攜帶有「阿嬤的LV」之稱的古典茄芷袋，在少年到苓雅區超商購物時，認出茄芷袋特徵找到少年。記者石秀華／翻攝
高市少年隊警方協尋16歲翹家少年，鎖定他離家時，攜帶有「阿嬤的LV」之稱的古典茄芷袋，在少年到苓雅區超商購物時，認出茄芷袋特徵找到少年。記者石秀華／翻攝
高雄16歲少年翹家打工21天，因隨身攜帶有「阿嬤的LV」之稱的古典茄芷袋，成警方尋人關鍵，警方在超商附近尋獲隨身攜帶袋子的少年。記者石秀華／翻攝
高雄16歲少年翹家打工21天，因隨身攜帶有「阿嬤的LV」之稱的古典茄芷袋，成警方尋人關鍵，警方在超商附近尋獲隨身攜帶袋子的少年。記者石秀華／翻攝
高市少年隊警方發現翹家少年到苓雅區超商購物時，從茄芷袋特徵認出少年身分，將他帶回隊上，通知父親，讓父子團圓。記者石秀華／翻攝
高市少年隊警方發現翹家少年到苓雅區超商購物時，從茄芷袋特徵認出少年身分，將他帶回隊上，通知父親，讓父子團圓。記者石秀華／翻攝

兒子 阿嬤 警察

延伸閱讀

陳其邁3月擬訪日 拜訪熊本城等地拚城市行銷

「不能說的秘密」 高雄嬤領200萬阻警通知家人結局曝

房貸金額、年收雙門檻 桃園台南高雄三都受惠者多

壽司郎屁孩翻版！高雄男3度「手戳食物」又放回 竟嗆「林北就這樣」

相關新聞

騎車衝破3層圍欄掉入14公尺深坑洞不治 死者是桃園龍舟國手

28歲陳姓騎士今晨行經桃園市國際路二段，衝破3層圍欄，人車摔入深達14公尺的工作井，6小時後才被發現吊掛拉起不治，稍早傳...

一招打遍屏東！5旬女爽吃霸王餐 一票餐飲店遭殃

屏東市區近期發生飲料店、滷味店與麵店等多家餐飲業者受害事件，同一名女子訂餐後取餐不付錢，這名女子先大量訂餐後，再取走想要...

吵架作勢跳水溝 妻沒攔他下一秒真的掉下去呻吟求救

新北市新莊區一對夫妻昨天（15日）晚上在壽山路邊吵架，兩人互不相讓，夫作勢要往一旁水溝跳去，妻子沒攔阻，下一秒男真的掉落...

神明底下造次！小偷混進白沙屯媽祖進香團 遇警還玩捉迷藏

白沙屯媽祖進香混入扒手！民眾在臉書發文指出，有名慣竊混入進香隊伍，已有多人物品失竊。警方昨晚深入調查，在西螺廣福宮看見形...

高雄16歲少年翹家打工 「阿嬤的LV」袋成警尋人關鍵

高雄16歲少年大年初一離家，聲稱要找朋友，10天都未返家；單親父勸他回家，他卻搞失聯；警方獲報訪查少年友人，輔以科技偵查...

疑4千萬債務演變成潑漆打人糾紛 三峽警抓3嫌要追藏鏡人

新北市鶯歌區文化路一家藝品店，3日深夜遭人潑漆，三峽警方追查，原屋主因有4千萬債務，被債權人出租房子抵債，他發現後將房子...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦