高雄16歲少年翹家打工 「阿嬤的LV」袋成警尋人關鍵

高雄16歲少年大年初一離家，聲稱要找朋友，10天都未返家；單親父勸他回家，他卻搞失聯；警方獲報訪查少年友人，輔以科技偵查，鎖定少年離家時，攜帶有「阿嬤的LV」之稱的古典茄芷袋，在少年到苓雅區超商購物時，認出茄芷袋特徵找到少年。

高市警察局少年警察隊警方，今年1月底，接獲16歲少年小漢（化名）失蹤案，小漢的父親告知警方，兒子大年初一說要到朋友家遊玩，幾天後再回家，未料，10天都不見蹤影。

小漢父親擔心兒子在外安危，加上對兒子行蹤所知有限，因此向派出所報案，少年隊警方獲報後，訪查小漢交友狀況，並分析所得情資，輔以科技偵查追查得知小漢足跡，警方查出小漢曾出現在鳳山、苓雅等地區，但行蹤飄忽不定。

警方分析社群軟體，得知小漢離家時，攜帶有「阿嬤的LV」之稱的古典茄芷袋，警方以他經常出、入區域可能路線上監視器等過濾分析，2月11日在苓雅區一家超商前，認出攜帶茄芷袋的小漢。

警方安撫小漢情緒，小漢緩緩道來，離家的日子都住在苓雅區朋友住處，因覺得再過1年就滿十八歲，想打工賺錢事著過獨立自主生活，離家後，在工地打零工，茄芷袋放工作工具，因此隨身攜帶。

小漢父親獲悉警方找到兒子，趕到現場，對警方用心深表感謝，並承諾不會輕忽孩子未來的教育，警方見父子倆互動融洽，放下心中大石，將持續協助小漢後續輔導學習事宜。