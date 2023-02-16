吵架作勢跳水溝 妻沒攔他下一秒真的掉下去呻吟求救

新北市新莊區一對夫妻昨天（15日）晚上在壽山路邊吵架，兩人互不相讓，夫作勢要往一旁水溝跳去，妻子沒攔阻，下一秒男真的掉落4米深水溝內，所幸僅肢體多處擦挫傷，緊急協助送醫急救，沒有生命危險。

據了解，昨天（15日）晚上約9時許，許男（44歲）與妻因生活瑣事，在新北市新莊區壽山路某路段旁爭吵，雙方互不相讓。過程中，許男作勢要往一旁水溝跳去，妻子沒有阻攔，許男一個重心不穩失足，真的往4米深水溝內掉落，當場爬不起來不斷呻吟求救。

其妻嚇到，趕緊打電話向消防局求救，消防員趕抵架梯下溪，經檢視許男意識清醒、肢體多處擦挫傷，以頸圈固定頭部，再使用長背板、SKED固定身體，隨後將許男吊掛上來，送醫沒有生命危險。

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