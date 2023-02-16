騎車衝破3層圍欄掉入14公尺深坑洞不治 死者是桃園龍舟國手

28歲陳姓騎士今晨行經桃園市國際路二段，衝破3層圍欄，人車摔入深達14公尺的工作井，6小時後才被發現吊掛拉起不治，稍早傳出陳男就是輕艇龍舟前國手陳俞安，昔日隊友、教練聞訊深表惋惜。

據了解，陳俞安曾是輕艇龍舟的國家代表隊，獲得2018亞運會兩金一銀、2019年世界錦標賽兩金、兩銅，形象陽光，發生意外的消息傳開後，昔日校練、隊友都表示惋惜。

警方調查，陳俞安昨晨5時許，騎車由文中路往中壢方向行進，在國際路二段、文中路口撞開施工護欄，人車栽進直徑3公尺、深14公尺的立坑；直到施工人員於8時30分發現圍籬破損，開始抽取坑內積水才發現陳男身軀，隨即報案。

消防人員到場後，兩人一組穿上懸吊裝備、利用吊車垂降，將男子放上擔架拉起，雖無明顯外傷，但沒有生命跡象，遺體泡水數小時已僵硬，難以抽血釐清是否涉酒駕，還是其他事故造成，仍得調查釐清。家屬哀痛欲絕，稱陳男有說要外出參加活動，早早出門，沒想到天人永隔。