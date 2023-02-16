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騎車衝破3層圍欄掉入14公尺深坑洞不治 死者是桃園龍舟國手
28歲陳姓騎士今晨行經桃園市國際路二段，衝破3層圍欄，人車摔入深達14公尺的工作井，6小時後才被發現吊掛拉起不治，稍早傳出陳男就是輕艇龍舟前國手陳俞安，昔日隊友、教練聞訊深表惋惜。
據了解，陳俞安曾是輕艇龍舟的國家代表隊，獲得2018亞運會兩金一銀、2019年世界錦標賽兩金、兩銅，形象陽光，發生意外的消息傳開後，昔日校練、隊友都表示惋惜。
警方調查，陳俞安昨晨5時許，騎車由文中路往中壢方向行進，在國際路二段、文中路口撞開施工護欄，人車栽進直徑3公尺、深14公尺的立坑；直到施工人員於8時30分發現圍籬破損，開始抽取坑內積水才發現陳男身軀，隨即報案。
消防人員到場後，兩人一組穿上懸吊裝備、利用吊車垂降，將男子放上擔架拉起，雖無明顯外傷，但沒有生命跡象，遺體泡水數小時已僵硬，難以抽血釐清是否涉酒駕，還是其他事故造成，仍得調查釐清。家屬哀痛欲絕，稱陳男有說要外出參加活動，早早出門，沒想到天人永隔。
水務局指出，案發地點是BOT【BOT】BOT（Build-operate-transfer）即「建設─營運─移轉」的簡稱。BOT是民間參與公共建設的方式之一，指民間機構自政府獲得投資公共建設的特許權，並在興建完成後，取得有限時間的經營權；等到經營期限到了之後，民間機構再將公共建設的資產和經營權移轉給政府。民間機構的興建、營運成本及報酬，只能靠特許經營期間的營運收入。目前台灣的BOT案，多用在利潤較高的大型會展中心或觀光建設。汙水下水道工程路段，3個多月前動工，坑洞內外共3層防護措施，包括洞口外施工圍籬、防墜鐵質護欄，以及坑內1.5公尺深處防墜網，都是依營建署規範設置，但均被衝破；事故後已派員檢視安全措施，警示燈及爆閃燈均正常運作。
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