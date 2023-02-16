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疑4千萬債務演變成潑漆打人糾紛 三峽警抓3嫌要追藏鏡人

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

新北市鶯歌區文化路一家藝品店，3日深夜遭人潑漆，三峽警方追查，原屋主因有4千萬債務，被債權人出租房子抵債，他發現後將房子過戶給張姓男子，張要承租人搬離被拒絕，接著就發生潑漆打人事件。警方懷疑是張男教唆他人犯案，逮捕3嫌送辦，持續追查。

經調查，李姓債務人與另名李姓債權人原為好友，兩人因投資4千萬失利衍生債務，李姓債權人屢向債務人催討要不回，十分不滿，今年一月索性將債務人位於新北市鶯歌區文化路一間店面，租給楊男開設藝品店，以收租金方式來抵債。

今年一月承租楊男開始裝潢店面，被債務人李男發現，李認為債權人沒經過他同意，私自將房子租給楊男明顯違法，氣得將屋屋所有權過戶給張姓男子。今年農曆過年前，張男在藝品店外張貼告示「宣告所有權」，並要求承租楊男搬離還屋，不過楊男因已花錢裝潢拒絕。

這個月3日深夜11時35分左右，藝品店鐵捲門遭人潑漆，隔天下午近4時許，李姓債權人接獲通知到場處理，遭2名惡煞持鐵棍毆打，雙手前臂、左手掌紅腫，送醫無礙。

警方獲報調閱監視器畫面，鎖定潑漆、毆人鄭男（30歲）、簡男（20歲）、陳男（20歲），循線在龍潭地區查獲3人，另有綽號「阿凱」男子未到案；警詢時鄭等3人坦承受人教唆犯案，但拒絕交代教唆者是誰，警方懷疑是張男所為，依毀損、傷害等罪嫌將3人移送法辦，繼續追查阿凱到案及幕後藏鏡人。

這月3日深夜，新北市鶯歌區文化路一家藝品店遭人潑漆，警方循線逮捕涉案嫌犯。記者曾伯愷／翻攝
這月3日深夜，新北市鶯歌區文化路一家藝品店遭人潑漆，警方循線逮捕涉案嫌犯。記者曾伯愷／翻攝
這月3日深夜，新北市鶯歌區文化路一家藝品店遭人潑漆，警方循線逮捕涉案嫌犯。記者曾伯愷／翻攝
這月3日深夜，新北市鶯歌區文化路一家藝品店遭人潑漆，警方循線逮捕涉案嫌犯。記者曾伯愷／翻攝
這月3日深夜，新北市鶯歌區文化路一家藝品店遭人潑漆，警方追查疑似債務糾紛。記者曾伯愷／翻攝
這月3日深夜，新北市鶯歌區文化路一家藝品店遭人潑漆，警方追查疑似債務糾紛。記者曾伯愷／翻攝
這月3日深夜，新北市鶯歌區文化路一家藝品店遭人潑漆，警方循線逮捕涉案嫌犯。記者曾伯愷／翻攝
這月3日深夜，新北市鶯歌區文化路一家藝品店遭人潑漆，警方循線逮捕涉案嫌犯。記者曾伯愷／翻攝

債務 潑漆

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