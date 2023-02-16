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「不能說的秘密」 高雄嬤領200萬阻警通知家人結局曝

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄80歲陳姓老婦情人節下午到銀行提領200萬鉅款，行員認為有異報警；陳聲稱錢要修墓之用，警方欲和家屬聯繫，她卻慌張阻止稱「秘密不能說，說了會有危險」，後警方查出原來她中了假檢警詭計，怕被抓才領錢，所幸及時勸阻，保住老本。

警方指出，陳姓老婦人2月14日下午3時，趕在鳳山區曹公路一家銀行關門前，走進向櫃台人員表示，要提領200萬元現金，因神情狀似慌張，行員關心提問，陳支支吾吾說，要領錢作為修繕墳墓之用，行員覺得有異報警。

鳳山警分局鳳崗派出所巡佐洪博彥、警員李俊信獲報趕到，先安撫陳婦緊張的情緒，得知她領錢是要修繕先人的墳墓，詢問家人是否知情，是否要通知其他家人時，陳出言制止警方。

陳婦當下對警方說，「這不能和家人說，說了就會有生命危險」，警方勸說警察就在身邊，有問題可放心告知警察，她才卸下心防。

陳婦向警方表示，在家中接獲電話，對方自稱是台中刑警，聲稱她的帳戶遭盜用洗錢，涉及刑案，要求她交付帳戶中30%的金額作為保證金，才可使用原帳戶。

陳並指出，對方還向她強調「不得告訴任何人，否則可能會有生命危險」；她以為對方是真的刑警，擔心若不照做，財產和性命會不保，情急下才先提款。

警當下向陳婦說明，此為假檢警詐騙慣用手法，切勿聽信，並提供她「反詐騙」文宣，提醒她慎防詐騙，陳的緊張心情才平靜下來，感謝警方保住她一生積蓄。

高雄80歲陳姓老婦，到銀行提領200萬，聲稱修墓之用，警方欲和家屬聯繫，她卻阻止稱「秘密不能說，說了會有危險」，原來她中了假檢警詭計，幸警方及時勸阻。記者石秀華／翻攝
高雄80歲陳姓老婦，到銀行提領200萬，聲稱修墓之用，警方欲和家屬聯繫，她卻阻止稱「秘密不能說，說了會有危險」，原來她中了假檢警詭計，幸警方及時勸阻。記者石秀華／翻攝
高雄80歲陳姓老婦，遇假檢詐騙，到銀行提領200萬，並阻止警方和家屬聯繫，稱「秘密不能說，說了會有危險」，幸警方和行員及時勸阻。記者石秀華／翻攝
高雄80歲陳姓老婦，遇假檢詐騙，到銀行提領200萬，並阻止警方和家屬聯繫，稱「秘密不能說，說了會有危險」，幸警方和行員及時勸阻。記者石秀華／翻攝

詐騙 警察

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