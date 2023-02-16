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神明底下造次！小偷混進白沙屯媽祖進香團 遇警還玩捉迷藏

聯合報／ 記者黃于凡／雲林即時報導

白沙屯媽祖進香混入扒手！民眾在臉書發文指出，有名慣竊混入進香隊伍，已有多人物品失竊。警方昨晚深入調查，在西螺廣福宮看見形跡可疑的20歲鍾男，上前盤查時鍾男突然拔腿逃跑，最後無路可逃接受盤查時，突有路過民眾指證佛牌、紀念T恤是自己失竊物，鍾男被依竊盜現行犯逮捕。

警方表示，在媽祖進香相關臉書社團看到扒竊慣犯訊息，這幾天特別留意竊嫌出沒，昨晚在西螺廣福宮看到鍾男形跡可疑，又長得和臉書通緝照片很像，便決定上前盤查，鍾男警覺性很高，看到警察靠近拔腿就跑，往宮廟樓上逃跑，直到無路可退才接受盤查。

警方也說，神奇的是，在對鍾男盤查時，突然有路過的香燈腳指稱，鍾男身上的佛牌和白沙屯媽祖2023年紀念T恤是自己失竊的物品，警察立即以現行犯將鍾男逮捕，依竊盜罪嫌移送地檢署偵辦，呼籲民眾提高警覺並注意隨身財物。

白沙屯媽祖進香隊伍逾10萬人，扒手假扮香客伺機行竊。記者黃于凡／翻攝
白沙屯媽祖進香隊伍逾10萬人，扒手假扮香客伺機行竊。記者黃于凡／翻攝
白沙屯媽祖進香隊伍中有扒手假扮香客，偷取香燈腳的佛牌及衣服。記者黃于凡／翻攝
白沙屯媽祖進香隊伍中有扒手假扮香客，偷取香燈腳的佛牌及衣服。記者黃于凡／翻攝
白沙屯媽祖進香隊伍中有扒手假扮香客，偷取香燈腳的佛牌及衣服。記者黃于凡／翻攝
白沙屯媽祖進香隊伍中有扒手假扮香客，偷取香燈腳的佛牌及衣服。記者黃于凡／翻攝
20歲鍾男混入進香隊伍中行竊，被警察一眼認出還逃跑。記者黃于凡／翻攝
20歲鍾男混入進香隊伍中行竊，被警察一眼認出還逃跑。記者黃于凡／翻攝
白沙屯媽祖進香隊伍逾10萬人，扒手假扮香客伺機行竊。記者黃于凡／翻攝
白沙屯媽祖進香隊伍逾10萬人，扒手假扮香客伺機行竊。記者黃于凡／翻攝
白沙屯媽祖進香隊伍逾10萬人，扒手假扮香客伺機行竊。記者黃于凡／翻攝
白沙屯媽祖進香隊伍逾10萬人，扒手假扮香客伺機行竊。記者黃于凡／翻攝

白沙屯媽祖 警察 竊盜

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