一招打遍屏東！5旬女爽吃霸王餐 一票餐飲店遭殃
屏東市區近期發生飲料店、滷味店與麵店等多家餐飲業者受害事件，同一名女子訂餐後取餐不付錢，這名女子先大量訂餐後，再取走想要的餐點，佯稱稍後再付錢，卻一走了之，害店家損失約數百元不等，警方獲報偵辦，鎖定50歲郭女，郭女落網後坦承犯案，供稱因身上沒錢才犯罪。
50歲郭女是北部人，幾個月前搬到屏東租屋，打零工維生，屏東警分局近期接獲店家報案，1月27日長治鄉麵店、2月8日屏東市歸來飲料店郭女訂17杯，最後拿走兩杯，就未現身。
昨天晚間，郭女食髓知味，以相同手法，先騙飲料店，接著又騙滷味店，都是先現場大量訂餐，取走想吃的餐點，再跟店家佯稱會再回來並付款，店家不疑有他，但發現郭女都未出現趕緊報案。
屏東分局民和派出所昨接獲兩家餐飲店報案，隨即與2月8日在歸來所轄內發生飲料店詐騙案有關聯，隨即請店家指認，發現竟是同一人犯案，鎖定郭女生活範圍與交通工具，今天下午找到郭女帶回警局。
警方清查，4個店家損失金額500到800多元，郭女稱，她身上沒錢才會出此下策，也很訝異被警方發現。從郭女訂購餐點飲料來看，郭女特別喜歡巧克力系列、全糖飲品。警詢後將郭女依涉詐欺罪嫌函送屏東地檢署偵辦，警方持續清查是否有其他店家受害。
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