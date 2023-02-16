基隆港區碼頭維修廠房火警 幸及時撲滅未波及高壓氣瓶

基隆市中山區光華路一處基隆港碼頭維修廠房，今天下午發生火警，火勢不小，消防人員約15分鐘後控制、撲滅，現場堆置不少高壓氣瓶、紙板等易燃物險被波及，幸好及時撲滅。

基隆市消防局今天下午2時23分獲報，中山區光華路一處基隆港碼頭維修廠房火警，出動仁愛、中山、安樂、七堵、信義等共11車、27人前往搶救，與港消合力灌救，火勢不小，2時40分火勢控制、熄滅。消防人員表示，疑電線走火，詳細原因還待調查。

前議員莊敬聖表示，看到很多消防車趕至，擔心有災情發生，趕至現場關心，屬港區範圍內，消防人員迅速撲滅，懷疑可能是電線走火。

市議員郭美秀說，她趕至現場時火勢已撲滅，疑似電線走火，幸好沒有延燒，老舊電線應更新，保障工作人員及附近居民安全。