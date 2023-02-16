外牆清洗員練成蜘蛛盜 民宅5樓行竊失風俐落遁逃
徐姓、黃姓男子今年初行竊雙北地區，至少犯下6起竊案，台北市議員張斯綱住處也遭殃；台北市警方昨天中午到台中市北屯區民查獲2人，起獲1萬4300元、手機等贓證物，詢後依竊盜罪嫌移送台北地檢署偵辦。
警方調查，32歲徐男及29歲黃男是台中人，皆是竊盜慣犯，今年初看準春節期間民眾外出，特地租車北上入室行竊，犯行遍及台北市士林區、中山區、新北市板橋區，1、2月間至少犯下6件竊案，得手數萬元。
2人首次犯案是行竊中山區1處宮廟，另入室行竊曾闖入台北市議員張斯綱住處，偷走張斯綱給小孩的壓歲錢3萬餘元；還有一處民宅，徐男行竊時失風，竟直接從5樓陽台爬下1樓逃逸，是典型「蜘蛛盜」。
警方調查，黃男在台中當酒店經紀人員，徐男平時以清洗大樓外牆為業，2人結夥犯案，黃負責把風、徐負責攀牆行竊，因為從前曾在台北市工作過，認為「台北人比較有錢，白天家裡都沒人在」，特別租車北上犯案。
台北市警中山分局追查後，發現2人多出沒台中市，經跟監埋伏，昨中午時分在台中市北屯區一處民宅查獲2人，起獲1萬4300元贓款，及手機等做案工具，依法送辦。
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