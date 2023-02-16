和家人吵架 近百歲老翁推輔助輪走5公里不回家
台北市高齡96歲陳姓老翁日前和家人吵架，從文山區住處離家，中午走路到晚上，跑到5公里外的社區徘徊，家人報案；轄區派出所1名警員上班途中，正好看到老翁走在街頭，立即開車回頭尋人，將在細雨中獨行的老翁尋回。
台北市警文山一分局復興派出所日前接獲民眾報案，指陳姓老翁因衛生問題與家人發生口角後負氣離家，直到天黑都沒有回家。
復興派出所警員劉明翰獲報，回想上班途中曾看到一名身著白褲、卡其色外套並推著輔助輪老翁，徘徊在萬美街人行道上，衣著特徵與報案內容相符，驅車返回萬美街巡查，發現老翁正推著輔助輪，在細雨綿綿街道上踽踽獨行，警方確認老翁身分後，立刻通知家屬。
據了解，老翁家住文山區極美山莊，當天約中午時分與家人吵架後離家，從中午步行到晚上，一路走到離家超過5公里外的萬美街附近社區。
家屬到場時，老翁情緒依舊激動，警方苦口婆心勸導雙方理性溝通，安撫情緒，雙方平息爭執，老翁冷靜後才同意回家，家屬對於員警感到萬分感謝。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言