台東省道台11線轎車疑超車不當撞遊覽車 1傷送醫

台東縣省道台11線卑南鄉富山段今下午發生轎車疑超不當，和對向遊覽車擦撞，轎車40歲楊姓駕駛受困車內，警消救出後送醫治療，沒有生命危險。遊覽車上司機及20位乘客均無大礙。事故原因警方調查釐清中。

這起交通事故意外於今天下午2點多，一輛由楊姓男子駕駛的轎車行經台11線卑南鄉富山段南下台東市區方向時，疑似超車不當和對向北上花蓮方向遊覽車發生擦撞，轎車受到巨大衝撞力，又衝撞路邊護欄才停住。

轎車駕駛座車身毀損嚴重，安全氣囊爆開，遊覽車左下保險桿則損壞，楊男一度受困車內，獲報趕到現場的救護人員先將楊救出送往台東馬偕醫院治療，沒有生命危險。遊覽車司機及車上20位乘客沒有大礙，但飽受驚嚇。