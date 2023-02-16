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台東省道台11線轎車疑超車不當撞遊覽車 1傷送醫

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導

台東縣省道台11線卑南鄉富山段今下午發生轎車疑超不當，和對向遊覽車擦撞，轎車40歲楊姓駕駛受困車內，警消救出後送醫治療，沒有生命危險。遊覽車上司機及20位乘客均無大礙。事故原因警方調查釐清中。

這起交通事故意外於今天下午2點多，一輛由楊姓男子駕駛的轎車行經台11線卑南鄉富山段南下台東市區方向時，疑似超車不當和對向北上花蓮方向遊覽車發生擦撞，轎車受到巨大衝撞力，又衝撞路邊護欄才停住。

轎車駕駛座車身毀損嚴重，安全氣囊爆開，遊覽車左下保險桿則損壞，楊男一度受困車內，獲報趕到現場的救護人員先將楊救出送往台東馬偕醫院治療，沒有生命危險。遊覽車司機及車上20位乘客沒有大礙，但飽受驚嚇。

司機向警方表示，轎車越線撞過來，完全來不及閃。由於現場沒有路口監視器，警方將兩車駕駛製作筆錄後釐清整起車禍原因。

台東縣省道台11線卑南鄉富山段今下午發生轎車疑超不當，和對向遊覽車擦撞，轎車40歲楊姓駕駛受困車內，警消救出後送醫治療，沒有生命危險。圖／讀者提供
台東縣省道台11線卑南鄉富山段今下午發生轎車疑超不當，和對向遊覽車擦撞，轎車40歲楊姓駕駛受困車內，警消救出後送醫治療，沒有生命危險。圖／讀者提供
遭轎車撞擊的遊覽車左下保險桿則損壞，所幸司機及車上20位乘客沒有大礙。圖／讀者提供
遭轎車撞擊的遊覽車左下保險桿則損壞，所幸司機及車上20位乘客沒有大礙。圖／讀者提供

遊覽車 台東

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