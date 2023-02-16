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竊賊雙人組偷遍北市西北區 市議員張斯綱住家也遭殃

聯合報／ 記者李隆揆蕭雅娟楊正海／台北即時報導

2名竊嫌流竄台北市西北區，四處行竊，台北市議員張斯綱住處也遭竊，警方介入追查，近日循線在台中查獲2人，正積極偵辦中，確切案情有待釐清。

檢警調查，黃姓、徐姓男子聯手行竊，2月間在台北市西北區多次犯案；其中，2月7日張斯綱住處鄰居先遭竊，2月9日自家也遭殃，張的小孩3至4萬元壓歲錢不翼而飛，立刻報警處理。

據悉，2男行蹤飄忽，北上「拚一波」得手後就會離開北部，避過風頭才再北上犯案，警方鎖定其身分後埋伏跟監，近日循線前往台中市，將2人查獲到案，目前正積極偵辦中，確切案情仍待釐清。

張斯綱說，上周家中無人，竊嫌利用中午從大樓後面攀爬格柵，從後陽台進入，偷走小朋友壓歲金約3、4萬元，而另名鄰居家中也遭竊，立刻報警處理；小偷技巧很好，沒有亂翻動，打開抽屜偷現金，無法變現的完全沒偷。得手時從5樓後陽台跳下1樓，還被5樓鄰居撞見，手法是蜘蛛大盜，二人一組犯案。

台北市中山警分局。記者李隆揆／攝影
台北市中山警分局。記者李隆揆／攝影

北市 張斯綱 壓歲錢

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