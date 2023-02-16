假舅舅告急…男子急匯120萬 銀行襄理行員機警阻詐

「猜猜我是誰」詐騙手法雖是老梗，仍不斷有人誤信要「匯款解圍」。台南永康區一名男子昨誤信「舅舅」有難，急忙至元大銀行永康分行要匯出120萬元鉅款。銀行襄理、行員機警覺得奇怪攔阻並立即報警，及時幫被害人保住120萬。

永康分局長甘炎民於今率偵查隊長邱緯賓、復興派出所所長陳榮坤代表分局前往頒發感謝狀及獎勵金，感謝銀行襄理、行員協助攔阻詐騙。

被害人表示，接獲自稱「舅舅」LINE來電，聽起來聲音有像。「舅舅」稱因近期疫情影響生意周轉不靈，急需周轉，他信以為真，想到「舅舅」是自己親人，立即至元大銀行永康分行要匯款120萬元給「舅舅」。

偵查隊長邱緯賓表示，由於匯款金額龐大且該帳戶已遭通報警示，銀行襄理及行員立即主動提問，發覺男子可能遭詐騙，立即通報轄區復興派出所。

男子向警方表示，「舅舅」是自己親人，應該不會聽錯聲音、認錯人，而且「舅舅」目前遇到困難急需用錢，自己很希望能幫助他。員警聽完之後，告知男子千萬不要幫錯人、認錯親人，並且男子所欲匯款之帳戶，是「警示帳戶」，而非「舅舅」本人帳戶，應該是遇到「猜猜我是誰」詐騙手法，最終在員警及銀行襄理行員勸說下，男子終於放棄匯款離開。