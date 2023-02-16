影／桃園男騎車墜坑奪命 水務局：衝破三層防護措施導致

桃園市今晨發生男子騎乘機車撞開圍欄，掉入桃園區國際文中路口污水下水道施工坑洞受困6小時，送醫不治；市府水務局表示，現場安全措施均按造標準設置，初判是衝擊力道過大，撞破防護措施導致。

水務局表示，案發地點是桃園 BOT【BOT】BOT（Build-operate-transfer）即「建設─營運─移轉」的簡稱。BOT是民間參與公共建設的方式之一，指民間機構自政府獲得投資公共建設的特許權，並在興建完成後，取得有限時間的經營權；等到經營期限到了之後，民間機構再將公共建設的資產和經營權移轉給政府。民間機構的興建、營運成本及報酬，只能靠特許經營期間的營運收入。目前台灣的B案，多用在利潤較高的大型會展中心或觀光建設。 OT【OT】公辦民營（OT，Operate and Transfer），即政府將已經興建完成的公共建設，委託民間經營，等到營運期滿之後，政府再收回。如各地的勞工活動中心就外包給民間旅館業者經營。和ROT「整建─營運─移轉」最大不同之處在於，OT案的硬體設施較佳，幾乎不需要再重新整修。 污水下水道工程路段，施工期已經超過3個月，事故發生後經檢視現場安全措施，初步查核警示燈及爆閃燈均正常運作。

水務局指出，現場另有3層防護措施，包括施工圍籬、防墜鐵質護欄及防墜網，避免人員墜落，現場布設均按營建署施工規範設置。

水務局表示，工地均依規定派員巡查及拍照，以落實安全防護措施，後續會針對交通繁忙風險較高路口的工作井研擬強固措施，例如增設紐澤西護欄減輕萬一發生事故後衝撞墜落的風險。

水務局說明，對於此意外感到遺憾和不捨，目前施工人員已配合警方製作筆錄，承包的廠商也會派人慰問死者家屬，後續也會檢討是否有缺失，並配合檢察官調查，以釐清相關情況。