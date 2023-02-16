快訊

結束美國會訪問 黃介正：麥卡錫今年一定會訪台

地方齊喊代理教師完整聘期要中央補助 教育部回應了

壽司郎屁孩翻版！高雄男3度手戳食物又放回 竟嗆「林北就這樣」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／桃園男騎車墜坑奪命 水務局：衝破三層防護措施導致

聯合報／ 記者陳右豪／桃園即時報導

桃園市今晨發生男子騎乘機車撞開圍欄，掉入桃園區國際文中路口污水下水道施工坑洞受困6小時，送醫不治；市府水務局表示，現場安全措施均按造標準設置，初判是衝擊力道過大，撞破防護措施導致。

水務局表示，案發地點是桃園BOT【BOT】BOT（Build-operate-transfer）即「建設─營運─移轉」的簡稱。BOT是民間參與公共建設的方式之一，指民間機構自政府獲得投資公共建設的特許權，並在興建完成後，取得有限時間的經營權；等到經營期限到了之後，民間機構再將公共建設的資產和經營權移轉給政府。民間機構的興建、營運成本及報酬，只能靠特許經營期間的營運收入。目前台灣的B案，多用在利潤較高的大型會展中心或觀光建設。OT【OT】公辦民營（OT，Operate and Transfer），即政府將已經興建完成的公共建設，委託民間經營，等到營運期滿之後，政府再收回。如各地的勞工活動中心就外包給民間旅館業者經營。和ROT「整建─營運─移轉」最大不同之處在於，OT案的硬體設施較佳，幾乎不需要再重新整修。污水下水道工程路段，施工期已經超過3個月，事故發生後經檢視現場安全措施，初步查核警示燈及爆閃燈均正常運作。

水務局指出，現場另有3層防護措施，包括施工圍籬、防墜鐵質護欄及防墜網，避免人員墜落，現場布設均按營建署施工規範設置。

水務局表示，工地均依規定派員巡查及拍照，以落實安全防護措施，後續會針對交通繁忙風險較高路口的工作井研擬強固措施，例如增設紐澤西護欄減輕萬一發生事故後衝撞墜落的風險。

水務局說明，對於此意外感到遺憾和不捨，目前施工人員已配合警方製作筆錄，承包的廠商也會派人慰問死者家屬，後續也會檢討是否有缺失，並配合檢察官調查，以釐清相關情況。

桃園市今晨發生男子騎乘機車撞開圍欄，掉入污水下水道施工坑洞受困6小時，送醫不治，水務局初判是衝擊力道過大，撞破防護措施導致。記者楊湛華／翻攝
桃園市今晨發生男子騎乘機車撞開圍欄，掉入污水下水道施工坑洞受困6小時，送醫不治，水務局初判是衝擊力道過大，撞破防護措施導致。記者楊湛華／翻攝

桃園 污水

延伸閱讀

出席行政院會 黃偉哲籲提高青年租金補貼

桃園宣布明年初四起收垃圾 工會不滿：看電視才知道

影／桃園男騎車墜14公尺深坑洞 6小時獲救送醫不治

開放港澳自由行 張善政：利多 桃園規畫套裝行程

相關新聞

竊賊雙人組偷遍北市西北區 市議員張斯綱住家也遭殃

2名竊嫌流竄台北市西北區，四處行竊，台北市議員張斯綱住處也遭竊，警方介入追查，近日循線在台中查獲2人，正積極偵辦中，確切...

假舅舅告急…男子急匯120萬 銀行襄理行員機警阻詐

「猜猜我是誰」詐騙手法雖是老梗，仍不斷有人誤信要「匯款解圍」。台南永康區一名男子昨誤信「舅舅」有難，急忙至元大銀行永康分...

影／桃園男騎車墜坑奪命 水務局：衝破三層防護措施導致

桃園市今晨發生男子騎乘機車撞開圍欄，掉入桃園區國際文中路口污水下水道施工坑洞受困6小時，送醫不治；市府水務局表示，現場安...

影／農田赫見泥巴人！ 5旬婦人躺泥中全身黑警急救援

台中市大甲區54歲王婦，疑服藥後精神不濟，行走不慎跌入路旁田野泥濘中，民眾行經發現農田中怎麼有「泥巴人」，嚇得報警。警方...

影／機智警察與大貨車司機聯手 前後包夾逮2賊

兩名竊賊昨天下午在北宜公路一戶民宅偷拆鋁門，意圖盜賣，遭人發現向警方報案追捕，竊嫌駕駛小貨車往宜蘭方向逃逸；警力圍捕時，...

運將開車衝騎樓撞婦產科 稱身體不適頭暈

70歲的李姓男子開計程車，今天上午9點12分，因不明原因開車擦撞停放在路邊的轎車後，直衝入騎樓，再撞進婦產科，幸無人傷。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦