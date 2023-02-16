影／農田赫見泥巴人！ 5旬婦人躺泥中全身黑警急救援

台中市大甲區54歲王婦，疑服藥後精神不濟，行走不慎跌入路旁田野泥濘中，民眾行經發現農田中怎麼有「泥巴人」，嚇得報警。警方將婦人口鼻中泥土以清水洗淨，婦人身上無證件、不斷哀號，警方拍下大頭照挨家挨戶詢問，終於有鄰居認出婦人，送返回家。

前天清晨5點多，大甲警分局日南所警員張展耀接獲民眾報案，稱在大甲區中山路二段日南社橋旁，有位女子不慎掉入田野滿身泥濘，急需救援。

警方到場發現，一名身分不明婦人，滿身泥濘，口鼻皆布滿泥土，受困在田野中，警方與救護人員合力將婦人救出，使用生理食鹽水幫婦人清洗臉部，出現失溫現象，所幸送醫後無礙。

張展耀拍下婦人大頭照，挨家挨戶探尋，不到半小時找到離案發地點1公里外的王姓婦人家屬，家屬說，王婦因疾病服藥，不明原因獨自離家，疑精神狀態不佳跌入路旁田野泥濘中，所幸熱心民眾及警消即時發現，避免憾事發生。