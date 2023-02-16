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情人節尋歡！高雄半套店8旬翁和爆乳女交易 警衝進來

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄市新興區一家商辦大樓一樓的SPA會館，對外標榜純按摩，並以9年級生小隻馬等廣告行銷，卻暗中經營色情，服務生清一色是熟女，情人節吸引嫖客消費，警方當天衝入，逮獲5對男女性交易，其中1名高齡83歲老翁，和46歲爆乳女服務生交易，好不容易暖身，警衝入掃了他的「性」致。

新興警分局日前接獲檢舉，指新興區七賢二路一棟商辦一樓一家SPA會館，對外以88年級生性感美女、9年級生纖細小隻馬等清涼性感照為號召，吸引顧客消費，但卻暗中從事掛羊頭賣狗肉的色情性交易行為。

警方暗中探查蒐證，發現有不少男客進進出出，店內清一色是熟女女服務生，因做半套店，嫖客趨之若鶩。

警方持搜索票，情人節當天下午到現場埋伏，見有男客陸續進入後，衝進查緝，現場控制25歲顏姓負責人，另在包廂查獲5對男女正在進行性交易。

其中一名男客林姓老翁已高齡83歲，和爆乳的46歲楊姓女服務生，剛做到一半，警方就衝入，讓林翁當場傻眼，林坦承花1800元，消費90分鐘，才剛暖身，還沒享受到，就被警方壞了好事。

警方將現場楊等5名分別41歲到49歲的女服務生，以及40歲到83歲的男客，連同負責人顏男一併帶回查辦；警詢後依妨害風化罪嫌將顏男移送法辦；另女服務生和嫖客等10人則依違反社會秩序維護法移送裁處。

高雄市新興區一家商辦大樓一樓的SPA會館，對外標榜純按摩，以9年級生小隻馬等廣告行銷，被轄區警方查獲暗中經營色情。記者石秀華／翻攝
高雄市新興區一家商辦大樓一樓的SPA會館，對外標榜純按摩，以9年級生小隻馬等廣告行銷，被轄區警方查獲暗中經營色情。記者石秀華／翻攝
高雄新興區半套色情店，勾林姓8旬老翁情人節尋歡，和46歲女服務生做到一半，警衝進來逮人，老翁被依社維法移送裁處。記者石秀華／翻攝
高雄新興區半套色情店，勾林姓8旬老翁情人節尋歡，和46歲女服務生做到一半，警衝進來逮人，老翁被依社維法移送裁處。記者石秀華／翻攝
高雄新興區半套色情店，勾林姓8旬老翁情人節尋歡，和46歲女服務生做到一半，警衝進來掃了興。記者石秀華／翻攝
高雄新興區半套色情店，勾林姓8旬老翁情人節尋歡，和46歲女服務生做到一半，警衝進來掃了興。記者石秀華／翻攝
高雄市新興區一家SPA會館，以88年級生性感美女等清涼性感照為號召攬客，被轄區警方查獲暗中經營色情。記者石秀華／翻攝
高雄市新興區一家SPA會館，以88年級生性感美女等清涼性感照為號召攬客，被轄區警方查獲暗中經營色情。記者石秀華／翻攝

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