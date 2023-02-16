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影／機智警察與大貨車司機聯手 前後包夾逮2賊

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導

兩名竊賊昨天下午在北宜公路一戶民宅偷拆鋁門，意圖盜賣，遭人發現向警方報案追捕，竊嫌駕駛小貨車往宜蘭方向逃逸；警力圍捕時，員警見路旁停一輛大貨車，靈機一動，請司機把大貨車橫停在路口堵住竊嫌小車去路，配合警車前後包夾，成功逮人。

礁溪警分局表示，昨天下午3點多接獲通報，位於頭城鎮北宜路2段有一戶老舊民宅，出現2名小偷拆卸鋁門等鐵皮物後逃逸，警方立即調派線上警力圍捕，在北宜公路61.5公里發現林姓(男、46歲)及吳姓(男、43歲)2名犯嫌正駕駛小貨車，往宜蘭方向逃下山。

警車從北宜公路往山下追人，二城派出所警員陳柏嘉騎機車往山上支援，此時看到路旁停了一輛大貨車，司機人在車上，陳柏嘉靈機一動，拜託司機先生「可以幫忙擋一下嗎？我們在攔一輛車」，熱心司機兩話不說，馬上把大車開對向車道，擋住迎面而來竊嫌開的小貨車。

巡邏車趕到時，竊嫌見前後被包夾，竟倒車衝撞警方車頭造成毀損，警方舉槍喝令犯嫌下車並強力壓制逮捕，同時在車上起出鋁門窗、鐵皮等贓物，全案依竊盜、妨害公務、毀損罪現行犯逮捕，移送地檢署偵辦。

警方感謝大貨車駕駛熱心協助，警民合作火速將不法之徒繩之以法，並呼籲民眾注意住家周邊可疑人事物，如有異常應立即報警查緝，維護居家生命安全。

大貨車司機見義勇為，把車橫停路中，堵住竊嫌的小貨車去路，與警方巡邏車前後包夾，成功逮住2名竊賊。圖／警方提供
大貨車司機見義勇為，把車橫停路中，堵住竊嫌的小貨車去路，與警方巡邏車前後包夾，成功逮住2名竊賊。圖／警方提供
大貨車司機見義勇為，把車橫停路中，堵住竊嫌的小貨車去路，與警方巡邏車前後包夾，成功逮住2名竊賊。圖／警方提供
大貨車司機見義勇為，把車橫停路中，堵住竊嫌的小貨車去路，與警方巡邏車前後包夾，成功逮住2名竊賊。圖／警方提供
大貨車司機見義勇為，把車橫停路中，堵住竊嫌的小貨車去路，與警方巡邏車前後包夾，成功逮住2名竊賊。圖／警方提供
大貨車司機見義勇為，把車橫停路中，堵住竊嫌的小貨車去路，與警方巡邏車前後包夾，成功逮住2名竊賊。圖／警方提供

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