北市男不滿湯圓店營業聲吵 竟持曬衣桿傷人遭送辦

北市1名7旬老翁因不滿住家附近的湯圓店營業聲音擾人，他竟於昨晚持曬衣桿前往店家理論和制止，過程中造成67歲劉姓男老闆左臉頰挫傷，警方獲報循線追查並通知老翁到案送辦。

台北市警察局大安分局和平東路派出所昨晚接獲報案，指轄區金山南路2段有傷害案，立即派員前往查處，現場僅受傷的報案人在場，犯嫌稍早已離開，隨即協助報案的劉男救護送醫，並立即監視器影像追查。

警方指出，經調查了解，此案緣起於劉男所經營的湯圓店發出聲響，引發附近住戶7旬翁的不滿，他便持曬衣桿前往店家理論，並制止店家發出噪音騷擾，過程中造成劉男左側臉頰挫傷。

事後劉男提出傷害告訴，警方也迅速於事發後2小時內立即查明犯嫌身分，並通知他到案說明，全案詢後依傷害罪嫌函請台北地檢署偵辦。