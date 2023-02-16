運將開車衝騎樓撞婦產科 稱身體不適頭暈

70歲的李姓男子開計程車，今天上午9點12分，因不明原因開車擦撞停放在路邊的轎車後，直衝入騎樓，再撞進婦產科，幸無人傷。

據了解，70歲的李男今天上午9點12分，開著計程車行駛在左營中正區襄陽路上東向車道上，到襄陽路、懷寧街口時，李因不明原因，開車先是擦撞路邊轎車，再衝進騎樓，撞上知名婦產科大門。

警方獲報到場，對李男實施酒測，酒測值為0，全案沒有人傷亡，李男供稱是因身體不適頭暈才釀禍，至於肇事原因還有待釐清。