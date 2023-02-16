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運將開車衝騎樓撞婦產科 稱身體不適頭暈

聯合報／ 記者邱奕能／台北即時報導

70歲的李姓男子開計程車，今天上午9點12分，因不明原因開車擦撞停放在路邊的轎車後，直衝入騎樓，再撞進婦產科，幸無人傷。

據了解，70歲的李男今天上午9點12分，開著計程車行駛在左營中正區襄陽路上東向車道上，到襄陽路、懷寧街口時，李因不明原因，開車先是擦撞路邊轎車，再衝進騎樓，撞上知名婦產科大門。

警方獲報到場，對李男實施酒測，酒測值為0，全案沒有人傷亡，李男供稱是因身體不適頭暈才釀禍，至於肇事原因還有待釐清。

中正警一分局呼籲用路人，駕駛時應保持高度注意力，行前應確保自身精神狀況，並避免疲勞駕駛、精神不濟的狀況，以維護自身及他人用路安全。

李姓運將今上午疑似身體不適，開車衝進騎樓撞婦產科大門。記者邱奕能/翻攝
李姓運將今上午疑似身體不適，開車衝進騎樓撞婦產科大門。記者邱奕能/翻攝
李姓運將今上午疑似身體不適，開車衝進騎樓撞婦產科大門。記者邱奕能/翻攝
李姓運將今上午疑似身體不適，開車衝進騎樓撞婦產科大門。記者邱奕能/翻攝

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