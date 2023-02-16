屏東縣幅員廣闊 提升鑑識時效 分局廣設「刑事實驗室」

犯罪手法及型態日新月異，提升鑑識量能，讓警方能在最快時間內掌握犯罪跡證，屏東縣警察局投入千萬元經費，去年起陸續在東港、里港、內埔、潮州、枋寮以及最南端的恆春分局設置「刑事實驗室」，讓鑑識人員在刑案現場採樣，就近、從速分析，節省送件檢驗的舟車往返，掌握破案關鍵。

屏東地形狹長，過往發生重大刑案，鑑識工作都得交付位在屏東市的警察局本部進行，許多微物跡證、高階鑑定因此喪失先機，增加後續辦案難度。屏東縣警局共7個分局，除屏東分局外，其他六個分局都設刑事實驗室並配置鑑識人員，加速辦案效率，也是目前全國各縣市警局中的創舉。

2021年4月屏縣發生「假車禍、真擄殺甜美人妻」案件，黃姓犯嫌因迷戀曾姓女店長痛下殺手，法院也宣判。當時黃嫌將被害人載至空屋，以腳銬將被害人左腳銬在樓梯扶手，案發後鑑識人員使用尼龍棉棒，在腳銬上採得黃嫌的DNA，判斷嫌犯當時眼見被害人因車禍已生命垂危，不僅未送醫反而將被害人銬住、侵害，也阻斷被害人最後一絲生還機會，種種證據跡證顯見黃嫌惡行重大，屏東地院一審依殺人等罪宣判黃嫌無期徒刑。

屏東縣警局鑑識科長許清桂說，黃嫌犯下此案前應經過縝密計畫，到案偵訊時供詞反覆，不斷誤導警方，但鑑識人員從死者身上找到線索，包括遭綑綁的方式、嘴唇上殘留的DNA、部份指紋等，相關證據導向黃嫌不僅殺人，還有強制猥褻等行徑，綜合所有證據，讓檢方辦案、法官判刑有所本，也讓犯嫌難逃法網。

許清桂說，現今講求科學辦案，透過長時間專業人才培訓、各類新式設備、數位科技的導入，已經大幅提升鑑識及分析證物能力，隨著刑事實驗室廣設，配合派駐各分局鑑識人力，就算是位於國境之南的屏東，不論是各類刑案或毒品取締，甚至是高齡人口的照護，都能派上用場。