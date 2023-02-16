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汽車女駕駛違停慢車道 機車騎士撞上彈飛摔地遭後車輾斃

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導

宜蘭縣員山鄉昨晚9點多發生一起死亡車禍，43歲陳姓機車騎士撞上路邊違停轎車，整個重撞之後彈飛到車道中間，遭後方自小客車輾過，送醫搶救不治。

陳男昨晚騎車從員山鄉往大同鄉方向，路經員山路三段的軍備局營區附近，撞上一輛停在慢車道的紅色小March左後方，當時March賴姓女駕駛把車停在路邊去找朋友。

警方調查，機車騎士重撞彈飛到道路中間，重摔落地，被後方同向直行由18歲林姓男子駕駛的深灰色小客車輾過，送醫急救不治，陳男、林男都沒有酒駕，肇事原因和責任正在調查釐清中。

陳姓機車騎士昨晚撞到停在慢車道的紅色小車左後方，整個人彈飛摔地，遭同向的後方來車輾斃。記者戴永華／翻攝
陳姓機車騎士昨晚撞到停在慢車道的紅色小車左後方，整個人彈飛摔地，遭同向的後方來車輾斃。記者戴永華／翻攝
陳姓機車騎士昨晚撞到停在慢車道的紅色小車左後方，整個人彈飛摔地，遭同向的後方來車輾斃。記者戴永華／翻攝
陳姓機車騎士昨晚撞到停在慢車道的紅色小車左後方，整個人彈飛摔地，遭同向的後方來車輾斃。記者戴永華／翻攝

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