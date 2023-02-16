聽新聞
test
0:00 / 0:00
汽車女駕駛違停慢車道 機車騎士撞上彈飛摔地遭後車輾斃
宜蘭縣員山鄉昨晚9點多發生一起死亡車禍，43歲陳姓機車騎士撞上路邊違停轎車，整個重撞之後彈飛到車道中間，遭後方自小客車輾過，送醫搶救不治。
陳男昨晚騎車從員山鄉往大同鄉方向，路經員山路三段的軍備局營區附近，撞上一輛停在慢車道的紅色小March左後方，當時March賴姓女駕駛把車停在路邊去找朋友。
警方調查，機車騎士重撞彈飛到道路中間，重摔落地，被後方同向直行由18歲林姓男子駕駛的深灰色小客車輾過，送醫急救不治，陳男、林男都沒有酒駕，肇事原因和責任正在調查釐清中。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言