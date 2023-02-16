北市計程車失控衝撞騎樓 疑運將身體不適幸無人傷
台北市中正區今天上午發生一起計程車失控衝撞騎樓事故，經警方調查發現，70歲李姓運將沿襄陽街要右轉懷寧街時疑身體不適而失控衝撞路停汽車和店家騎樓，幸未釀傷亡。
台北市警察局中正第一分局今天上午9時許接獲報案，指轄內襄陽街、懷寧街口處有1輛計程車發生交通事故。
警方指出，經派員到場了解，李姓運將案發時正沿襄陽街西往東要右轉懷寧街時，疑因身體不適而導致車輛失控，先擦撞路旁停放汽車後，又接續前行碰撞懷寧街上的店家騎樓，所幸未造成傷亡。
經警方調查，李姓運將排除有酒駕情況，但詳細肇事原因仍待後續調查釐清。
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