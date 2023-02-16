高雄貨車撞聯結車肇逃 司機腎上腺素爆發追車結局曝光

高雄一輛由王姓男子駕駛的半聯結車，前天下午行經小港區沿海二路時，一輛強行左切的貨車擦撞後逃逸；王男氣炸，見路口紅燈，下車追到前方，未料，貨車駕駛從後照鏡發現竟逆向逃逸；警方獲報，將循線約談肇逃駕駛到案。

網路社群「社會事新聞影音」，今天上午貼出一則影片，影片中只見14日下午2時18分許，一輛半聯結車駕駛，駕車行經小港區沿海二路，一輛貨車左切和聯結車擦撞，但貨車卻肇事逃逸。

當時半聯結車司機不甘被撞，見下一個路口紅燈時，下車追至前方，但貨車駕駛疑透過後照鏡發現司機追來，竟跨越雙黃線駕車逆向逃了。

網友直指，被撞的聯結車司機腎上腺素大爆發，趁紅燈狂奔百米9.87秒還是被駕駛逃了，差點破了奧運紀錄。

轄區小港警分局警方指出，這起發生在小港區沿海二路與嘉興街口半聯結車遭擦撞肇逃案，49歲的王姓聯結車司機已報案。