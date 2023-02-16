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影／桃園男騎車墜14公尺深坑洞 6小時獲救送醫不治

聯合報／ 記者楊湛華／桃園即時報導

桃園市一名男子今清早5時許騎機車撞開圍欄，掉入桃園區國際、文中路口施工坑洞，5小時後才被施工人員發現；消防隊救男子脫困時，他已無生命跡象，送醫不治，事故及死亡原因由檢警釐清。

桃園市消防局今天10時30分許接獲報案，一名男子疑騎機車墜落桃園區國際路二段、文中路交叉路口施工中坑洞，派出6車15人前往搶救。

現場是直徑3公尺、坑深14公尺的施工中立坑，消防人員到場後，穿上懸吊衣、利用吊車垂降，再將男子放上擔架，11時49分將他自坑洞救出，雖無明顯外傷，但已無生命跡象，送部立桃園醫院搶救後，於12時23分許宣告不治。

警方調查，這名男子疑上午5時許騎車路過，撞開圍欄連人帶車直衝洞內，施工人員上午8時30分發現圍籬破損，一小時後開始抽取坑內積水，10時才發現有摩托車，10時30分更驚見一名男子，隨即報案。

轄區桃園警分局表示，案發地點有警示標誌，也有圍欄，事故發生原因及是否酒駕尚不明，有待後續抽血、調查，死因則有待報請桃園地檢署相驗釐清。

桃園一名男子今早騎車衝入國際、文中路口施工坑洞，6小時後被救出，送醫不治。記者楊湛華／翻攝
桃園一名男子今早騎車衝入國際、文中路口施工坑洞，6小時後被救出，送醫不治。記者楊湛華／翻攝
桃園一名男子今早騎車衝入國際、文中路口施工坑洞，6小時後被救出，送醫不治。記者楊湛華／翻攝
桃園一名男子今早騎車衝入國際、文中路口施工坑洞，6小時後被救出，送醫不治。記者楊湛華／翻攝
桃園一名男子今早騎車衝入國際、文中路口施工坑洞，6小時後被救出，送醫不治。記者楊湛華／翻攝
桃園一名男子今早騎車衝入國際、文中路口施工坑洞，6小時後被救出，送醫不治。記者楊湛華／翻攝

部立桃園醫院

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