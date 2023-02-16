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越南新住民來台未滿月竟違法攬客替同鄉美白牙齒
越南新住民陳姓女子嫁來台還未滿月，打著到府服務名義，透過網路社群軟體涉嫌私下攬客替同鄉美白牙齒及淡化乳暈等美容醫療行為，為移民署新北市專勤隊查獲依違反藥事法移送台北地檢署偵辦。
移民署新北市專勤隊去年7月與保三總隊聯手查緝一件毒品案，落網的越南籍失聯移工團姓女子口中意外得知，團女為美白牙齒與越南籍陳姓女子（30歲）進行醫美詢價預約，疑似涉嫌違法從事醫美行為。
新北市專勤隊不動聲色，成立專案小組經數月蒐證，查出陳女是去年以依親名義來台，居留地址在台中，但來後卻跑到台北市萬華區一處大樓內私自從事美白牙齒、淡化乳暈等美容醫療行為，並透過經營臉書粉絲專頁刊登醫美行為、淡化乳暈及霧唇等美容療程等廣告，時常分享作品及施作畫面攬客，並提供到府服務吸引顧客。收費標準不公開，私訊詢價才報價，美白牙齒收費標準1萬2000元至1萬6000元不等，瓷膜牙齒單顆1200元，還保固一年，擠痘痘1200元，跨縣市服務還酌收車馬費200至500元不等。
專勤隊向台北地院聲請搜索票，去年11月底會同台中市警局清水警分局及台中市衛生局至陳姓女子位於台中現住地執行搜索扣押行動，查扣陳女自網路通路購得的牙齒美白藥劑、美齒器材及矽膠人頭模型等證物，涉嫌違反醫事法。
陳女辯稱，僅提供擠痘痘送美齒療程服務，經營的臉書粉絲專頁是在越南認識的牙科醫生所設立，她只有負責攬客及介紹在台越南人返回越南後，若到位於越南河內的診所看診，陳女就能從中抽取回饋獎金，還說，來台迄今僅接4組客戶就被查獲。警詢後依違反醫事法移送台北方檢署偵辦。
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